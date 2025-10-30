WP узнала, что кандидат Трампа отозвал кандидатуру из-за связей с Россией
Выдвинутый американским президентом Дональдом Трампом на пост первого вице-президента Экспортно-импортного банка Брайс Макферран отказался от должности из-за связей с Россией, сообщает газета The Washington Post (WP).
Последние несколько лет Макферран работал руководителем высшего звена в швейцарской дочерней компании Evraz PLC, российской сталелитейной группы, совладельцем которой является миллиардер Роман Абрамович, говорится в материале.
По информации издания, тесть протеже Трампа — бывший сенатор Совета Федерации Сергей Шатиров, а шурин Александр является помощником одного из советников президента России Владимира Путина.
30 октября Макферран должен был выступить на слушаниях в Сенате перед утверждением в должность, но в итоге снял свою кандидатуру на фоне «пристального внимания» к его связям с Россией.
В марте он был назначен на исполняющую руководящую должность в экспортном банке США, после того, как он сделал пожертвования в Федеральную избирательную комиссию на общую сумму почти $1 млн на президентскую кампанию Трампа/
Материал дополняется
