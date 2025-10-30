 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В пяти российских аэропортах ограничили полеты

Росавиация: в пяти российских аэропортах ограничили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

В столичном аэропорту Внуково, а также воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

О введении ограничений в региональных аэропортах он сообщил в 2:58 мск, через семь минут Кореняко добавил информацию об изменениях в работе Внуково.

Представитель Росавиации подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Владикавказа, Грозного и Калуги возобновили рейсы
Политика

До этого Минобороны сообщило, что в период с 15.00 до 21.00 мск ПВО уничтожила пять украинских беспилотников — четыре над территорией Белгородской области и один над Крымом.

Накануне, в ночь на 29 октября, ограничения действовали также в нескольких аэропортах, в том числе в столичном Шереметьево, в воздушных гаванях Грозного, Владикавказа, Самары, Краснодара, Ульяновска, Казани, Саратова.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Ярославль аэропорты Росавиация Саратов Калуга Волгоград
