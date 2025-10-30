В пяти российских аэропортах ограничили полеты

В столичном аэропорту Внуково, а также воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

О введении ограничений в региональных аэропортах он сообщил в 2:58 мск, через семь минут Кореняко добавил информацию об изменениях в работе Внуково.

Представитель Росавиации подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

До этого Минобороны сообщило, что в период с 15.00 до 21.00 мск ПВО уничтожила пять украинских беспилотников — четыре над территорией Белгородской области и один над Крымом.

Накануне, в ночь на 29 октября, ограничения действовали также в нескольких аэропортах, в том числе в столичном Шереметьево, в воздушных гаванях Грозного, Владикавказа, Самары, Краснодара, Ульяновска, Казани, Саратова.