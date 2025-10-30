Экзитпол выявил победу партии «Демократы 66» на выборах в Нидерландах

На парламентских выборах в Нидерландах лидирует левоцентристская партия «Демократы 66»﻿ (D66), свидетельствуют данные экзитпола, пишут NOS и The New York Times (NYT).

Партия получила 27 из 150 мест в Палате представителей. Это лучший результат за всю историю партии, которая увеличила число своих мандатов на 18 по сравнению с предыдущими выборами. «Миллионы голландцев сделали выбор в пользу позитивных сил и политики, которая смотрит в будущее», — приводит NYT слова лидера D66 Роба Йеттена.

Крайне правая Партия свободы﻿ (PVV) под руководством Герта Вилдерса занимает второе место с 25 мандатами, что на 12 мест меньше, чем на выборах 2023 года, когда партия была лидером. Вилдерс заявил, что результаты не соответствуют ожиданиям, но партия сохраняет боевой настрой.

«Мы полны решимости бороться как никогда и по-прежнему являемся второй, а возможно, и крупнейшей партией Нидерландов», — написал он в соцсети Х.

