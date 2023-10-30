В Минцифры Украины анонсировали запуск «смарт-мобилизации»

Пилотный проект запустят для операторов дронов, нужно будет пройти тест и собеседование с рекрутером, а затем начать обучение. Сервис позволит понять, сколько человек решает мобилизоваться «не под принуждением, а самостоятельно»

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Власти Украины планируют запустить проект «смарт-мобилизации», который позволит участникам самостоятельно выбрать специализацию, сообщил в интервью «РБК-Украина» вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Предполагается, что пилотная версия сервиса заработает через один-два месяца. «Мы будем запускать «пилот» на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет — стать оператором дронов или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут», — сказал вице-премьер.

По словам Федорова, тем, кто воспользуется сервисом, не нужно посещать военкомат: они будут проходить онлайн-тестирование и собеседование с рекрутером, который объяснит, где можно служить. «После этого, если ты подходишь по характеристикам, проходишь обучение <...> и после этого ты уже попадаешь на поле боя», — объяснил он.

Министр заверил, что если кто-либо оставит заявку, пройдет тесты и обучение, то попадет именно в ту роту и на ту должность, на которую «мобилизовал себя». По мнению Федорова, проект позволит оценить, сколько украинцев решает мобилизоваться «не под принуждением, а самостоятельно», оценить качество службы, насколько они будут мотивированы.

В стране с конца февраля прошлого года, когда Россия объявила о начале военных действий на Украине, действует военное положение; тогда же власти объявили всеобщую мобилизацию. В июне Минобороны сообщало, что с тех пор в стране мобилизовали 700 тыс. человек. На тот момент еще до 60 тыс. силовиков работали в пограничной службе, в нацгвардии служили около 90 тыс. украинцев, а в полиции — до 100 тыс. При этом министерство заявило, что план, утвержденный парламентом, еще не выполнен. 26 октября член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин допустил, что мобилизацию могут усилить.