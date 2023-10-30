 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Власти сообщили об ударе по судоремонтному заводу под Одессой

Глава администрации: удар был нанесен по судоремонтному заводу под Одессой
Сюжет
Военная операция на Украине
Повреждения получили административное здание и техника предприятия. Два человека пострадали
Фото: odessatypical / VK
Фото: odessatypical / VK

Утром под ракетный удар попал судоремонтный завод в Одесском районе, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.

В результате там возник пожар, его быстро потушили. Повреждения получили административное здание и техника предприятия. Два человека пострадали, их доставили в больницу.

Утром 30 октября в Одесской области была объявлена воздушная тревога, жителей Одесского района попросили находиться в укрытии.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Одесская область ракетный удар
Материалы по теме
В Одесской области ночью прозвучали взрывы
Политика
В Одессе прозвучал взрыв
Политика
Власти сообщили о ночных ударах в Одесской и Полтавской областях
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 28 октября
EUR ЦБ: 98,35 (-0,39) Инвестиции, 27 окт, 15:58 Курс доллара на 28 октября
USD ЦБ: 93,22 (-0,34) Инвестиции, 27 окт, 15:58
В полиции оценили количество участников беспорядков в аэропорту Махачкалы Политика, 11:36
Власти сообщили об ударе по судоремонтному заводу под Одессой Политика, 11:32
Украинка фразой «уже было поздно» отреагировала на поддержку от Ласицкене Спорт, 11:27
Где выгоднее купить квартиру для инвестиций: в России или за рубежом Pro, 11:13
Клишас призвал к «предельно жесткой реакции» на беспорядки в Махачкале Политика, 11:09
Как стать продавцом на маркетплейсе. Инструкция РБК и Яндекс Маркет, 11:06
Объемы торгов криптовалютами обновили полугодовой максимум Крипто, 11:02
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Можно ли взять кредит банкроту РБК Компании, 11:00
В Крыму задержали россиянина за передачу ВСУ данных об обороне Политика, 10:56
Нейросети уже стали частью инфраструктуры городов: как ИИ за нами следит Pro, 10:49
Как выглядит аэропорт в Дагестане после беспорядков Политика, 10:47
Беспорядки в аэропорту Махачкалы из-за рейса из Израиля. Главное Политика, 10:45
«Аэрофлот» перенес рейсы из Дагестана в Чечню Политика, 10:44
Министр обороны Германии предупредил об угрозе войны в Европе Политика, 10:35