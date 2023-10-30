Глава администрации: удар был нанесен по судоремонтному заводу под Одессой

Власти сообщили об ударе по судоремонтному заводу под Одессой

Повреждения получили административное здание и техника предприятия. Два человека пострадали

Фото: odessatypical / VK

Утром под ракетный удар попал судоремонтный завод в Одесском районе, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в телеграм-канале.

В результате там возник пожар, его быстро потушили. Повреждения получили административное здание и техника предприятия. Два человека пострадали, их доставили в больницу.

Утром 30 октября в Одесской области была объявлена воздушная тревога, жителей Одесского района попросили находиться в укрытии.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.