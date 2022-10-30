При взрывах у здания Минобразования Сомали в Могадишо погибли 100 человек, 300 пострадали

Не менее 100 человек погибли при взрывах у здания Минобразования Сомали

В центре столицы Сомали с интервалом в несколько минут взорвались два заминированных автомобиля, 100 человек погибли, 300 пострадали. Никто не взял ответственность за атаку, в Могадишо полагают, что за ней стоят боевики «Аш-Шабаб»

Фото: Feisal Omar / Reuters

У здания Министерства образования Сомали в Могадишо взорвались два заминированных автомобиля, по меньшей мере 100 человек погибли, еще 300 получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление президента Хасана Шейха Махмуда.

Взрывы прогремели вечером 29 октября с интервалом в несколько минут; второй — когда на место происшествия прибыли машины скорой помощи и собрались люди, чтобы помочь пострадавшим.

По данным местного портала Shabelle Media Network, среди погибших есть начальник полиции столичного района Ходан, а также тележурналист Мохамед Исса Кун.

Никто не взял на себя ответственность за атаку. Как пишет издание NOS, за нападением может стоять террористическая группировка «Аш-Шабаб», связанная с «Аль-Каидой» (запрещена в России), которая действует в Восточной Африке более 20 лет. Силы безопасности Сомали в начале октября отчитались о ликвидации одного из главарей террористической организации Абдуллахи Надира.

В августе боевики «Аш-Шабаб» захватили отель Hayat в Могадишо. Спецслужбам удалось освободить несколькох заложников, но погибли десятки человек.

