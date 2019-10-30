Минфин предложил ограничить чиновников в расходах на планшеты и ноутбуки

Стоимость ноутбуков и планшетов предлагается определять в зависимости от должности чиновников. Так, для руководителей планшет должен стоить не более 60 тыс. руб., а ноутбук — 100 тыс. руб.

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Министерство финансов России подготовило проект постановления, предлагающий установить ограничения стоимости услуг связи, а также предметов подвижной связи, планшетов и ноутбуков, которые закупаются ведомствами для рабочих нужд. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в постановление правительства от 2014 года «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов». Если проект будет принят, предельная цена стационарного ПК, монитора и антивируса не сможет превышать 75 тыс. руб.

Лимиты, как следует из документа Минфина, будут зависеть от должностей и категорий чиновников. Так, для госслужащих (руководителей) центрального аппарата цена аппарата подвижной связи не должна превышать 15 тыс. руб., планшета с сим-картой для доступа в интернет — 60 тыс. руб., а ноутбука — 100 тыс. руб. Ежемесячные расходы на связь предлагается ограничить до 4 тыс. руб.

Для помощников и советников глав федеральных ведомств могут установить лимит по стоимости средств подвижной связи не более 10 тыс.руб., услуг связи — 2 тыс. руб. (в месяц), планшета — не более 50 тыс. руб., ноутбука — не более 80 тыс. руб. Периодичность закупки средств подвижной связи при этом должна составлять пять лет, для компьютеров — три года.

Ограничения могут коснуться также и чиновников территориальных органов власти. Согласно проекту Минфина, стоимость средств подвижной связи для руководителей ведомства не должна быть выше 10 тыс. руб., для их заместителей — 7 тыс. руб., а для советников и помощников — не более 5 тыс. руб. Определяется также сумма, которую ведомства могут потратить на услуги связи: 2 тыс. руб., 1 тыс. руб. и 800 руб. соответственно в зависимости от должности госслужащего. Цена планшета для всех сотрудников территориальных ведомств не должна превышать 40 тыс. руб., а ноутбука — 80 тыс. руб. (в случае руководителя) и 60 тыс. руб. (в случае заместителя и советника).