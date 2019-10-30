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Политика ,  
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Ушедшие от Трампа чиновники поддержали кандидатуру нового посла в России
Несогласные с внешней политикой президента посчитали, что в случае с Джоном Салливаном президент США принял верное решение

Группа бывших членов администрации Дональда Трампа накануне рассмотрения в комитете Сената по международным отношениям кандидатуры нового посла США в России обратилась к его руководителям с письмом, в котором поддержала предложение президента отправить в Москву Джона Салливана, сообщает Bloomberg.

Авторы послания указали, что Салливан, ныне являющийся заместителем главы Государственного департамента, является тем человеком, который сейчас необходим на посту посла в России. «Мы уверены, что Джон будет тверд в намерении донести позицию США, но при этом будет осторожно находить варианты для конструктивного сотрудничества», — говорится в письме.

Послание подписали в том числе бывший постпред США в ООН Никки Хейли, бывший помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер экс-глава Пентагона Джеймс Мэттис, а также Хизер Науэрт, которая была официальным представителем Госдепа. Все эти люди в разное время покинули свои должности из-за разногласий с Трампом по вопросам внешней политики.

Как отмечает Bloomberg, Салливану, вероятно, предстоит непростой разговор с сенаторами. Одним из спорных моментов является его позиция в отношении бывшего посла США на Украине Мэри Йованович. Последняя в ходе слушаний в Палате представителей в начале октября заявила, что именно Салливан сообщил ей об увольнении, выполняя распоряжение Белого дома. 

Должность посла США в России стала вакантной после отставки Джона Хантсмана в августе этого года. Последний решил вернуться в США и баллотироваться в губернаторы штата Юта.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп
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