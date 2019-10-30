В Турции назвали ложью сообщения о переговорах по покупке Су-35

Министр обороны Турции Хулуси Акар категорически опроверг сообщения СМИ о том, что его страна ведет переговоры с Россией о покупке истребителей Су-35

Хулуси Акар (Фото: Pool Turkish Defense Ministry / AP)

Отвечая на вопросы журналистов, Акар назвал подобные заявления «ложью». По его словам, Турция по-прежнему заинтересована в программе по поставке в страну американских самолетов F-35, сообщает издание Haberler.

О переговорах между Анкарой и Москвой касательно Су-35 в конце прошлой недели сообщала газета Daily Sabah. Ее источники утверждали, что речь идет не только о покупке российских истребителей, но и производстве некоторых их компонентов на территории Турции.

Лично посмотреть на Су-35 Эрдоган мог во время посещения авиационно-космического салона МАКС-2019 в конце августа. Тогда, правда, турецкого президента больше заинтересовал показанный там Су-57.

Уже вернувшись в Анкару, Эрдоган допустил закупку российских военных самолетов в том случае, если США все же свернут сотрудничество с Турцией по F-35 из-за покупки у Москвы зенитно-ракетных комплексов С-400. «Альтернативы готовы. Есть места, где мы можем купить [другие истребители] уже сейчас, и предложения приходят», — заявил президент Турции в середине октября.



Су-35 — многоцелевой сверхма­невренный истребитель поколения 4++. Самолет предна­значен для поражения воздушных, наземных и надводных целей, объек­тов инфраструктуры, прикрытых сред­ствами ПВО и расположенных на значительных удалениях от аэродрома базирования.