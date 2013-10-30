Мосгордума не пустила группу А.Навального к контролю за ЖКХ

Мосгордума отказала в регистрации инициативной группы оппозиционера Алексея Навального, предложившего принять законопроект о реформе ЖКХ. В столичном парламенте сочли, что инициатива противоречит федеральному законодательству. Кроме того, депутаты уверены, что часть предложенных А.Навальным норм содержится в других законах.

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Представитель КПРФ Андрей Клычков пообещал снова внести законопроект, но уже от имени коммунистов. "Фракция КПРФ голосовала за регистрацию инициативной группы, но Мосгордума большинством "ЕР" решила по-другому. Внесу от фракции эту инициативу", - пообещал он в Twitter.

Если депутаты не дают реализовать эту инициативу, говорить о демократии и гражданской инициативе невозможно, отметил А.Клычков. С ним согласился Леонид Волков, возглавлявший предвыборный штаб А.Навального минувшим летом.

"Если вдруг кто не понял: они не были вправе рассматривать законопроект по существу, а только зарегистрировать инициативную группу и все", - написал он в микроблоге, назвав произошедшее "скотством".

Отметим, что лидер Болотной предлагал ввести обязательный аудит при повышении тарифов. "Принятие этого законопроекта приведет к повышению защищенности прав и законных интересов жителей Москвы при установлении и изменении тарифа на коммунальные услуги", - объяснял А.Навальный.

Разработчики документа подчеркивали, что он направлен не на снижение тарифов ЖКХ, а на повышение их прозрачности. В свою очередь Мосгордума пришла к выводу, что проводить проверки можно только на основании федеральных норм.

"Что касается предложения открыть информацию - мы только за. Соответствующие нормативные акты уже приняты, проблема в том, что далеко не все они работают. Инвестиционные программы на сайтах монополий выложены, но они там запрятаны так, что невозможно найти, а если и найдешь - невозможно понять, объем информации огромный.

Это та сфера, где можно обосновать любой уровень затрат. Все инструменты для контроля за тарифами у нас есть, просто мы их недоиспользуем", - прокомментировал "Российской газете" отказ Мосгордумы глава Департамента экономической политики и развития Максим Решетников.