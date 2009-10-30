"Единая Россия" согласует подготовку к своему съезду с В.Путиным

Премьер-министр России Владимир Путин в пятницу встретится с руководителями "Единой России". На совещании в Ново-Огарево предполагается обсудить как внутрипартийные вопросы, так и государственные проблемы.

В частности, речь идет о подготовке к съезду "Единой России", который намечен на 21 ноября в Санкт-Петербурге. Как сообщает радиостанция "Эхо Москвы", в городе на Неве будет рассмотрен новый программный документ партии. Предполагается, что в пятницу В.Путин уделит ему внимание. Тем более что в основу документа положены "План Путина" и статья Дмитрия Медведева "Россия, вперед!".

Также в Ново-Огарево планируется обсудить различные вопросы, связанные с работой фракции "Единой России" в Государственной думе. Речь идет о принятии бюджета.

Предполагается, что на встречу с главой правительства отправятся председатель Высшего совета партии Борис Грызлов, секретарь Президиума Генерального совета партии Вячеслав Володин, член бюро Высшего совета партии Олег Морозов и руководитель Центрального исполнительного комитета партии Андрей Воробьев.