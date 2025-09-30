 Перейти к основному контенту
Turkish Airlines запланировала регулярные рейсы в Ереван

Turkish Airlines объявила о планах начать регулярные рейсы в Тимишоару в Румынии и Ереван. В компании предупредили, что решение будет зависеть «от возможностей и рыночной конъюнктуры»
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines планирует открыть регулярное авиасообщение между Турцией и Арменией. Соответствующее уведомление компании опубликовано на государственном портале публичного раскрытия информации.

«Совет директоров нашего объединения принял решение об открытии регулярных рейсов в город Тимишоара, Румыния, и в Ереван, столицу Армении, в зависимости от возможностей и рыночной конъюнктуры», — говорится в заявлении.

Bloomberg отмечает, что решение совпало со стремлением Анкары и Еревана возобновить усилия по улучшению двухсторонних отношений. Этому способствовала декларация о мирном урегулировании, которую лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали при посредничестве президента США Дональда Трамп в августе. Среди прочего стороны договорились о создании транспортного коридора, соединяющего Азербайджан с его эксклавом на армянской территории на границе с Турцией.

Пашинян рассказал об этапе трансформации отношений России и Армении
Политика
Никол Пашинян

Дипломатические отношения между Турцией и Арменией отсутствуют, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Первую попытку нормализовать отношения Ереван и Анкара предприняли в 2008 году. Но в 2010 году процесс был приостановлен, а в 2018 году процедуру прекратили окончательно.

Армения и Турция пытались наладить отношения с момента закрытия границы между странами на фоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Турция закрыла ее в одностороннем порядке, потому что поддержала в этом конфликте Азербайджан, которому противостояла Армения.

Диалог Армении и Турции осложнен проблемой признания геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Его признали большинство стран Евразии, в том числе и Россия, Северной и Южной Америки. Турция геноцид отрицает.

Очередная попытка нормализации отношений между Арменией и Турцией была предпринята в декабре 2021 года после назначения специальных представителей Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. В 2022 году они провели четыре встречи: одну в Москве и еще три в Вене. В том же году между странами возобновилось прямое авиасообщение. По итогам консультаций в сентябре 2025 года представители Турции и Армении решили проработать вопрос об увеличении объема авиасообщения к лету 2026 года.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Турция Армения авиасообщение Turkish Airlines
