Высылки дипломатов
Австрия объявила персоной нон грата российского дипломата из-за дела OMV

Высылки дипломатов
Австрия объявила персоной нон грата российского дипломата, с которым встречался уволенный топ-менеджер OMV, подозреваемый в шпионаже. Дипломата из России спецслужбы считают агентом ФСБ. Он покинул Австрию. Москва пообещала ответ
Фото: Volker Preusser / IMAGO / Global Look Press
Фото: Volker Preusser / IMAGO / Global Look Press

Австрия объявила персоной нон грата российского дипломата, с которым встречался топ-менеджер нефтегазовой компании OMV, подозреваемый в шпионаже, сообщает Kurier.

В пресс-службе австрийского МИДа заявили агентству APA, что российский дипломат покинул страну. По данным Kurier, российское посольство отказалось снять дипломатический иммунитет со своего сотрудника и тем самым разрешить расследование в отношении него.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила агентству «РИА Новости», что Россия традиционно отвечает на подобные шаги. По ее словам, австрийской стороне уже объявили о предстоящих ответных мерах: в скором времени Россия вышлет одного из австрийских дипломатов схожего должностного уровня.

В Вене предъявили обвинения подозреваемому в шпионаже на Россию австрийцу
Политика
Эгисто Отт

Как писал Profil, OMV уволила топ-менеджера, за которым несколько месяцев следило управление государственной безопасности и разведки Австрии (DSN). По информации издания, сотрудник компании встречался с российским дипломатом, которого западные спецслужбы считают агентом ФСБ. При обыске дома у топ-менеджера OMV обнаружили секретные документы.

Минюст Австрии обратился в МИД с просьбой убедить российское посольство снять дипломатический иммунитет с сотрудника. В свою очередь, австрийское дипведомство уведомило временного поверенного в делах России в Австрии о том, что в случае отказа в снятии дипломатического иммунитета этот сотрудник будет объявлен персоной нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, заявила официальный представитель МИД Австрии.

Полина Мартынова Полина Мартынова
Мария Васильева
Австрия персона нон-грата российские дипломаты OMV шпионаж МИД Мария Захарова
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
