 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Готовившему отравление летчиков на Кубани заменили срок на пожизненный

Сюжет
Военная операция на Украине
Уроженец Мелитополя по заданию украинской стороны собирался отравить более 70 выпускников училища летчиков в Армавире, привезя им на праздник отравленные алкоголь и торт. Преступление не удалось. Сначала фигуранту дали срок 27 лет
Егор Семенов
Егор Семенов (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Апелляционный военный суд удовлетворил прошение прокуратуры и заменил 27-летний срок заключения на пожизненный уроженцу Мелитополя Егору Семенову, которого ранее признали виновным в подготовке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

К 27 годам лишения свободы Семенова приговорил в апреле Южный окружной военный суд. Обвинитель просил о пожизненном сроке. Фигурант осужден по ст. 275 УК (госизмена) и п. «а» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный с использованием отравляющих, опасных химических веществ).

Подготовку к отравлению Семенов, который получил гражданство России в 2022 году, начал примерно два с половиной года назад. Прокуратура установила, что в феврале 2023-го он связался с представителем украинских спецслужб, чтобы сотрудничать, и в марте с ним было заключено соглашение, Семенов получил псевдоним «№ 35».

ФСБ задержала повара, планировавшую отравить российских военных. Видео
Политика

По заданию «украинских кураторов» и на их финансирование в октябре 2023-го он купил не менее 200 флаконов медицинского препарата — раствора кордиамина, который в больших дозах может вызвать судороги, нарушения сознания и дыхания и приводить к смерти. Кроме того, он приобрел 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка «Кочари» и торт. С помощью шприца Семенов ввел отравляющий препарат в продукты.

Выпускники Армавирского училища праздновали 20-летие окончания учебы в ресторане «Царская охота», там были 77 человек. Семенов под видом курьера доставил бутылки и торт в ресторан и сообщил, что это подарок от одного из выпускников, который не смог приехать на встречу лично, его имя он не назвал и быстро ушел. Участники торжества посчитали это подозрительным: они не стали пробовать торт и сообщили о произошедшем в ФСБ.

Было установлено, что торт и алкоголь отравлены.

«За отравление офицеров Семенову обещали 400 тыс. руб., но деньги он так и не получил», — добавили в Генпрокуратуре.

Читайте РБК в Telegram.

Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Польский президент предложил сейму наказание за бандеровскую символику

Песков объяснил отсутствие Путина в соцсетях

Американские офицеры сочли недальновидной новую стратегию Пентагона

Босфор перекрыли из-за отказа двигателя у шедшего в Россию судна

Последствия обрушения школы-интерната в Индонезии. Видео

СК начал проверку из-за давки в одной из школ Иркутска

Бывшего вице-губернатора Свердловской области обвинили в мошенничестве

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
отравление суд пожизненное заключение Армавир летчики
Материалы по теме
Осужденный за госизмену попросил суд заменить ему наказание
Общество
В Ярославле задержали подозреваемую в подготовке теракта по заданию Киева
Политика
В Воронеже задержали россиянина за подготовку взрыва по заданию Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 16:07
В Болгарии назвали дату полного отказа от транзита российского газа Политика, 16:47
Telegraph узнал об идее на Западе создать щит из ПВО над Киевом Политика, 16:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 16:45
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года Экономика, 16:41
В Елабуге нашли пакет с частями расчлененного тела Общество, 16:38
Глава Цимлянска покинул пост после критики губернатора Политика, 16:25
Почему крупный бизнес выбирает покупку, а не аренду офисов: разбор тренда Недвижимость, 16:22
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Стрит-ретейл в спальных районах в 2025 году: о чем нужно знать инвестору РБК и ПИК, 16:15
Алькарас снялся с турнира серии «Мастерс» в Шанхае, чтобы отдохнуть Спорт, 16:15
Власти Подмосковья заявили, что регион войдет в число винодельческих Вино, 16:06
Хегсет назвал единственную миссию Министерства войны США Политика, 16:04
Норвегия поможет защитить саммит ЕС в датском Копенгагене от дронов Политика, 16:01
Военная операция на Украине. Карта Политика, 15:58
Россиянина назвали самым разносторонним полузащитником мира до 21 года Спорт, 15:57