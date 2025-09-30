Готовившему отравление летчиков на Кубани заменили срок на пожизненный

Уроженец Мелитополя по заданию украинской стороны собирался отравить более 70 выпускников училища летчиков в Армавире, привезя им на праздник отравленные алкоголь и торт. Преступление не удалось. Сначала фигуранту дали срок 27 лет

Егор Семенов (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Апелляционный военный суд удовлетворил прошение прокуратуры и заменил 27-летний срок заключения на пожизненный уроженцу Мелитополя Егору Семенову, которого ранее признали виновным в подготовке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного училища летчиков, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

К 27 годам лишения свободы Семенова приговорил в апреле Южный окружной военный суд. Обвинитель просил о пожизненном сроке. Фигурант осужден по ст. 275 УК (госизмена) и п. «а» ч. 3 ст. 205 УК (террористический акт, совершенный с использованием отравляющих, опасных химических веществ).

Подготовку к отравлению Семенов, который получил гражданство России в 2022 году, начал примерно два с половиной года назад. Прокуратура установила, что в феврале 2023-го он связался с представителем украинских спецслужб, чтобы сотрудничать, и в марте с ним было заключено соглашение, Семенов получил псевдоним «№ 35».

По заданию «украинских кураторов» и на их финансирование в октябре 2023-го он купил не менее 200 флаконов медицинского препарата — раствора кордиамина, который в больших дозах может вызвать судороги, нарушения сознания и дыхания и приводить к смерти. Кроме того, он приобрел 76 бутылок с этикетками виски Jameson, 40 бутылок с этикетками коньяка «Кочари» и торт. С помощью шприца Семенов ввел отравляющий препарат в продукты.

Выпускники Армавирского училища праздновали 20-летие окончания учебы в ресторане «Царская охота», там были 77 человек. Семенов под видом курьера доставил бутылки и торт в ресторан и сообщил, что это подарок от одного из выпускников, который не смог приехать на встречу лично, его имя он не назвал и быстро ушел. Участники торжества посчитали это подозрительным: они не стали пробовать торт и сообщили о произошедшем в ФСБ.

Было установлено, что торт и алкоголь отравлены.

«За отравление офицеров Семенову обещали 400 тыс. руб., но деньги он так и не получил», — добавили в Генпрокуратуре.