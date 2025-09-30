Нидерланды с декабря разместят в Польше иностранные ЗРК для борьбы с БПЛА

Нидерланды разместят в Польше ЗРК Patriot и Nasams для борьбы с дронами

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Нидерланды с декабря разместят в Польше иностранные зенитно-ракетные комплексы — американские Patriot и норвежские NASAMS, а также системы борьбы с беспилотниками для «усиления защиты восточной границы НАТО», говорится в сообщении минобороны королевства.

С 1 сентября по 1 декабря в Польше базируется также голландский отряд истребителей F-35.

«Мы готовы и полны решимости защищать эту границу вместе с нашими союзниками», — заявил глава оборонного ведомства Рубен Брекельманс при осмотре истребителей.

27 сентября стало известно, что НАТО усилит наблюдение в Балтийском море из-за дронов над Данией, которые нарушили работу аэропортов. Это часть миссии «Балтийский страж», которую НАТО запустила еще в январе после инцидентов с повреждением кабелей в Балтийском море.

На этом фоне Брекельманс призвал страны Европы активнее инвестировать в системы борьбы с дронами.

Вечером 26 сентября возле авиабазы Каруп в Дании, где размещаются вертолеты вооруженных сил, службы наблюдения за воздушным пространством и летная школа, были замечены один или два беспилотника.

Незадолго до этого в Норвегии и Швеции были обнаружены дроны — в обоих случаях вблизи военных баз.

Генсек НАТО Марк Рютте 12 сентября объявил о запуске миссии «Восточный страж» после того, как десятки беспилотников проникли в воздушное пространство Польши. В Варшаве их назвали российскими. Рютте заявил, что «нет никаких сомнений» в том, что беспилотники были российскими, и добавил, что пока продолжается расследование о «намерении».

Россия сочла обвинения безосновательными и напомнила, что никогда не направляла свои дроны по странам НАТО или ЕС. Кроме того, в Москве неоднократно заявляли, что выступают против поставок оружия Киеву западными странами.