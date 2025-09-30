Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Мерц хочет пересмотреть ключевые политические курсы ЕС и восстановить контроль национальных правительств над брюссельской бюрократией. Канцлер после вступления в должность также начал «публично проверять» Урсулу фон дер Ляйен

Фридрих Мерц и Урсула фон дер Ляйен (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Немецкий канцлер Фридрих Мерц хочет, чтобы Германия снова принимала самые важные решения в Европе. Об этом он говорил своим соратникам на недавних встречах, сообщает Bloomberg со ссылкой на присутствовавшего при встречах дипломата.

По словам собеседника издания, Мерц «берет ситуацию под свой контроль». Это ставит его на путь столкновения с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая в последние годы укрепила власть, придерживаясь более ориентированного на Брюссель подхода. Мерц пытается вернуть власть в свои руки, публично критикуя фон дер Ляйен в том, что касается бюджета ЕС, экологии, обороны и торговли.

Как отмечает Bloomberg, «крестовый поход» канцлера несет последствия для Евросоюза. Пока фон дер Ляйен медленно приближает ЕС к федеративному будущему, Мерц хочет остановить этот процесс, пересмотреть ключевые политические курсы ЕС и восстановить контроль национальных правительств над брюссельской бюрократией. Он представит свои аргументы по этому поводу лидерам ЕС в среду на саммите в Копенгагене.

Как отмечает агентство, через несколько недель после вступления в должность канцлера Мерц начал «публично проверять» фон дер Ляйен. В частности, в июле она предложила увеличить следующий долгосрочный бюджет ЕС до €2 трлн и ввести новые налоги. Мерц категорически отверг эту идею. «Что касается Германии, я могу исключить, что мы пойдем по такому пути», — сказал он.

В том же месяце он посетовал на то, что переговоры ЕС с президентом США Дональдом Трампом часто затягивались. «Лучше быстро и просто, чем долго и сложно», — сказал он. Когда фон дер Ляйен заключила с Трампом соглашение, закрепляющее 15-процентные пошлины на большинство товаров из ЕС, ввозимых в США, Мерц все равно оказался недоволен: «Экономика Германии понесет значительный ущерб от этих пошлин», — заявил он.

В конце августа фон дер Ляйен заявила, что у Европы есть «довольно точный план» размещения войск на территории Украины в рамках обеспечения гарантий безопасности после прекращения огня. «Гарантии безопасности имеют первостепенное значение, <...> у нас есть четкая «дорожная карта», и мы достигли соглашения в Белом доме, <...> и эта работа продвигается очень хорошо», — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что комиссия изучит новые источники финансирования, чтобы обеспечить «устойчивое финансирование Вооруженных сил Украины в качестве <...> гарантии безопасности».

Мерц после ее слов заявил, что войска Германии не отправятся на Украину, пока не будет заключено перемирие. Он также сказал, что сейчас «никто не говорит» о сухопутных войсках на Украине, и добавил, что надеется на скорейшее окончание конфликта, но не «любой ценой». Россия выступает против любого сценария с размещением войск НАТО на Украине.