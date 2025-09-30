 Перейти к основному контенту
Вэнс предрек шатдаун в США и обвинил демократов

По словам Вэнса, демократы «не хотят поступать правильно». Он считает, что нельзя блокировать работу всего правительства и остальных ведомств из-за «конкретного налогового положения».

Правительству США грозит приостановка работы из-за разногласий с демократами на счет дальнейшего финансирования, заявил журналистам американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает The New York Times.

Он возложил ответственность на Демократическую партию. По мнению вице-президента, нельзя блокировать работу всего правительства и остальных ведомств из-за «конкретного налогового положения».

«И тот факт, что они [демократы] отказываются это делать, показывает, насколько неразумна их позиция. Я думаю, мы движемся к закрытию, потому что демократы не хотят поступать правильно. Я надеюсь, они передумают, но посмотрим», — сказал Вэнс.

Он подчеркнул: «Нельзя приставлять пистолет к виску американского народа и говорить: «Если вы не сделаете в точности то, чего хотят демократы в сенате и палате представителей, мы приостановим работу вашего правительства». Именно на этом и настаивают».

Шатдаун — это блокировка финансирования госорганов из-за непринятия бюджета конгрессом. Избежать кризиса возможно, оперативно приняв краткосрочный или годовой закон о финансировании.

Politico узнало о плане Трампа причинить «боль» демократам из-за шатдауна
Политика
Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп перед этим встретился с лидерами Демократической партии, встреча не принесла успеха. «Это дело республиканцев, если они хотят прекращения работы», — заявил после нее лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер. Он добавил, что демократы рассказали Трампу, какие последствия ждут систему здравоохранения в связи с политикой его администрации. Как считает Шумер, по лицу Трампа «было видно, что он слышит об этом впервые».

Если не будут приняты меры, приостановка деятельности правительства начнется в 00:01 по восточному времени (7:01 мск) 1 октября.

19 сентября сенаторы обеих партий заблокировали законопроекты о временном финансировании. Демократы требуют увеличения расходов на здравоохранение. Их план стоимостью $1,5 трлн предусматривает выделение $350 млрд на субсидии в рамках программы Obamacare и отмену сокращения расходов в размере $1 трлн на программу Medicaid. Республиканцы надеются, что демократы откажутся от своих требований и пойдут на уступки.

Трамп заявлял, что правительство «вполне может» приостановить работу с 1 октября, после того как сенат не смог принять законопроект о финансировании. При этом он обещал продолжить переговоры с демократами.

Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Джеймс Дэвид Вэнс США шатдаун правительство демократы разногласия
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
