Гендиректор ВЦИОМа оценил численность «партии войны» в России

Так называемая партия войны составляет в России порядка 10–15%, заявил в интервью РБК гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Эти люди — большая сила, они несут «определенный внутриполитический риск», но этот риск «управляемый»

Валерий Федоров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Так называемая партия войны, яркими представителями которой считались Евгений Пригожин и Игорь Стрелков, составляет на сегодняшний день порядка 10–15%, сообщил в интервью РБК глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

«Эта группа существовала и до СВО. Но начало военных действий позволило ей поднять голову, почувствовать себя на правильной стороне истории и начать продвигать свои нарративы. На какой-то момент официальная линия и их внутренние убеждения совпали», — говорит гендиректор ВЦИОМа. Однако эти люди, по его словам, «требуют большего, жестко критикуют и стратегию, и политику, и боеспособность».

«И это взрывчатая смесь. Стало ли их сильно больше [после начала конфликта на Украине]? Стало, но не сильно — их порядка 10–15%. Все-таки большинство россиян не требуют взять Киев или Одессу. Они удовольствия от битв не получают. Была бы их воля, они бы военную операцию не начинали, но раз уже так сложилась ситуация, то надо побеждать. И поэтому они за Россию, за армию и за Путина». Такая позиция доминирует сегодня, она же доминировала и год назад, уточнил гендиректор ВЦИОМа.

В целом, по его словам, «уместнее говорить не о «партии войны», а о «воюющей России»: «Эти люди необязательно воюют сами, это могут быть члены семей военнослужащих, волонтеры. Они, может, составляют относительно небольшую часть общества, но эта часть очень активная, пассионарная».

«Воюющая Россия» — это большая сила, говорит Федоров: «Она собралась и сорганизовалась для достижения одной цели — победы над врагом. У них есть вопросы. Почему мы, такие великие и могучие, не берем Харьков и Одессу? У нас на парадах была красивая «Армата» — а почему ее нет на фронте? Наверное, есть не только внешние, но и внутренние враги — кто они и почему мы с ними не боремся?»

При этом, по словам Федорова, «воюющая Россия» поддерживает Путина. «Пассионарность, активность этих людей канализирована в направлении Украины. Поэтому я бы сказал: да, определенный внутриполитический риск представители «воюющей России» несут, но этот риск управляемый», — уверен гендиректор ВЦИОМа.