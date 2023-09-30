 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гендиректор ВЦИОМа оценил численность «партии войны» в России

Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров оценил численность «партии войны» в России
Сюжет
Военная операция на Украине
Так называемая партия войны составляет в России порядка 10–15%, заявил в интервью РБК гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. Эти люди — большая сила, они несут «определенный внутриполитический риск», но этот риск «управляемый»
Валерий Федоров
Валерий Федоров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Так называемая партия войны, яркими представителями которой считались Евгений Пригожин и Игорь Стрелков, составляет на сегодняшний день порядка 10–15%, сообщил в интервью РБК глава ВЦИОМа Валерий Федоров.

«Эта группа существовала и до СВО. Но начало военных действий позволило ей поднять голову, почувствовать себя на правильной стороне истории и начать продвигать свои нарративы. На какой-то момент официальная линия и их внутренние убеждения совпали», — говорит гендиректор ВЦИОМа. Однако эти люди, по его словам, «требуют большего, жестко критикуют и стратегию, и политику, и боеспособность».

«И это взрывчатая смесь. Стало ли их сильно больше [после начала конфликта на Украине]? Стало, но не сильно — их порядка 10–15%. Все-таки большинство россиян не требуют взять Киев или Одессу. Они удовольствия от битв не получают. Была бы их воля, они бы военную операцию не начинали, но раз уже так сложилась ситуация, то надо побеждать. И поэтому они за Россию, за армию и за Путина». Такая позиция доминирует сегодня, она же доминировала и год назад, уточнил гендиректор ВЦИОМа.

В целом, по его словам, «уместнее говорить не о «партии войны», а о «воюющей России»: «Эти люди необязательно воюют сами, это могут быть члены семей военнослужащих, волонтеры. Они, может, составляют относительно небольшую часть общества, но эта часть очень активная, пассионарная».

«Воюющая Россия» — это большая сила, говорит Федоров: «Она собралась и сорганизовалась для достижения одной цели — победы над врагом. У них есть вопросы. Почему мы, такие великие и могучие, не берем Харьков и Одессу? У нас на парадах была красивая «Армата» — а почему ее нет на фронте? Наверное, есть не только внешние, но и внутренние враги — кто они и почему мы с ними не боремся?»

При этом, по словам Федорова, «воюющая Россия» поддерживает Путина. «Пассионарность, активность этих людей канализирована в направлении Украины. Поэтому я бы сказал: да, определенный внутриполитический риск представители «воюющей России» несут, но этот риск управляемый», — уверен гендиректор ВЦИОМа.

Читайте на РБК Pro
Atlassian закрывает аккаунты: что делать компаниям
Куда релоцироваться IT-специалисту: топ-10 «легких» стран для переезда
«Рынок на грани паники»: почему нефть стоит почти $100 и что будет дальше
Что нужно успеть сделать сразу после регистрации компании в Узбекистане
Авторы
Теги
Персоны
Наталья Галимова Наталья Галимова, Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин
Валерий Федоров ВЦИОМ Игорь Стрелков Евгений Пригожин
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
Как расследуют катастрофу самолета Евгения Пригожина
Политика
Следствие засекретило дело Игоря Стрелкова
Политика
Валерий Федоров — РБК: «Задача Путина — победить с хорошим результатом»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 15:11
Минобороны сообщило об отражении 11 атак ВСУ за сутки Политика, 15:07
Девятая страна объявила о бойкоте сборных России после решения УЕФА Спорт, 14:55
Митинг в поддержку Рубена Варданяна в Ереване. Видео Политика, 14:45
Медведев заявил, что в составе России будет больше новых регионов Политика, 14:36
Арт, любовь и бессмертие: как устроен современный рынок искусства РБК и СберПервый, 14:35
S7 начала выполнять задержанные из-за риска ареста самолетов рейсы Бизнес, 14:33
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Гендиректор ВЦИОМа оценил численность «партии войны» в России Политика, 14:30
CAS дисквалифицировал российского чемпиона мира по борьбе за допинг Спорт, 14:28
Премии и удаленка: как бизнес работает с разными поколениями Тренды, 14:23
Гашек поддержал решение УЕФА о допуске юниорских сборных России Спорт, 14:22
Эксперты усомнились в идее разогнать севший в поле Airbus по льду Общество, 14:20
«Зенит» впервые в истории проиграл «Оренбургу» Спорт, 13:57
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 13:55