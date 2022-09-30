Захарова порекомендовала критически подходить к планированию поездок в Черногорию

МИД порекомендовал критически подходить к планам по поездкам в Черногорию

Накануне Черногория объявила шесть российских дипломатов персонами нон грата. Их обвинили в деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических отношениях

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова порекомендовала россиянам критически подходить к планированию поездок в Черногорию, следует из ее заявления, опубликованного на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Так она отреагировала на решение властей Черногории объявить шестерых российских дипломатов персонами нон грата 29 сентября. Их обвинили в деятельности, противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях.

«Каких-либо конкретных претензий не сформулировано. Вместо этого в черногорских СМИ запущена «фоновая» бездоказательная шумиха о якобы разоблаченной национальными спецслужбами целой шпионской сети с участием более трех десятков россиян, проживающих в стране, и двух местных госчиновников, которые будто бы занимались противоправной деятельностью под плотной опекой упомянутых сотрудников российской дипмиссии», — заявила Захарова.

По ее мнению, на самом деле за действиями Подгорицы просматривается «западный след». Последние годы власти Черногории привыкли «безоговорочно следовать в хвосте навязанной англосаксами русофобской «политики сдерживания», которая усилилась в связи с событиями на Украине.

«С учетом недружественного поведения черногорской администрации и принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию. Кроме того, на ближайшую перспективу оказание им консульского содействия не представляется возможным ввиду сокращения до минимума численного состава нашего посольства в Подгорице», — заключила Захарова.

Посольство России в Подгорице сообщало о приостановке работы консульского отдела с 30 сентября на неопределенный срок. В диппредставительстве рекомендовали обращаться за консульским обслуживанием в посольства России в соседних странах.