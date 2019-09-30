Вице-спикера сейма Польши пустили в Белоруссию вопреки запрету России

Вице-спикера нижней палаты польского парламента Госевскую внесли в список лиц, чье пребывание в Союзном государстве запрещено или нежелательно. Однако для нее сделали исключение и разрешили посетить Белоруссию

Малгожата Госевская (Фото: m.gosiewska / Facebook)

Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская рассказала Radio Poland, что узнала о запрете на въезд в Россию от белорусских пограничников. В Госпогранкомитете сообщили, что ее внесли в список лиц, пребывание которых на территории Союзного государства России и Белоруссии, нежелателен, пишет «Интерфакс-Запад».

«Пересечение мной границы длилось дольше обычного. Мне также сообщили, что мне не рады, а точнее — что мне запрещен въезд в РФ. Непонятно только, почему я узнаю об этом от белорусских пограничников», — сказала Госевская.

По ее словам, пограничники попытались проверить багаж, несмотря на то что она передвигалась на автомобиле генконсула Польши в Гродно.

По инициативе российской стороны Госевскую внесли в список лиц, въезд которых на территорию Союзного государства запрещен или нежелателен, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«В связи с тем что с участием Малгожаты Госевской были запланированы официальные мероприятия в Гродненской области, по разрешению компетентных лиц для нее было сделано исключение и ее впустили в Беларусь. Однако вице-спикера сейма Польши предупредили о том, что ей запрещен въезд в Россию», — добавил он.