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Вице-спикера сейма Польши пустили в Белоруссию вопреки запрету России
Вице-спикера нижней палаты польского парламента Госевскую внесли в список лиц, чье пребывание в Союзном государстве запрещено или нежелательно. Однако для нее сделали исключение и разрешили посетить Белоруссию
Малгожата Госевская (Фото: m.gosiewska / Facebook)

Вице-спикер сейма Польши Малгожата Госевская рассказала Radio Poland, что узнала о запрете на въезд в Россию от белорусских пограничников. В Госпогранкомитете сообщили, что ее внесли в список лиц, пребывание которых на территории Союзного государства России и Белоруссии, нежелателен, пишет «Интерфакс-Запад».

«Пересечение мной границы длилось дольше обычного. Мне также сообщили, что мне не рады, а точнее — что мне запрещен въезд в РФ. Непонятно только, почему я узнаю об этом от белорусских пограничников», — сказала Госевская.

По ее словам, пограничники попытались проверить багаж, несмотря на то что она передвигалась на автомобиле генконсула Польши в Гродно.

По инициативе российской стороны Госевскую внесли в список лиц, въезд которых на территорию Союзного государства запрещен или нежелателен, сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.

«В связи с тем что с участием Малгожаты Госевской были запланированы официальные мероприятия в Гродненской области, по разрешению компетентных лиц для нее было сделано исключение и ее впустили в Беларусь. Однако вице-спикера сейма Польши предупредили о том, что ей запрещен въезд в Россию», — добавил он.

Во время визита в Белоруссию Госевская встретилась с представителями польской диаспоры и возложила цветы к могилам поляков, защищавших Гродно от советских войск в 1939 году.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Польша, Белоруссия
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