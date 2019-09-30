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Политика ,  
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Штаб Байдена посоветовал телеканалам не приглашать в эфир адвоката Трампа
Рудольфа Джулиани обвинили в том, что он транслирует теории заговора и говорит заведомую ложь
Фото: Jason DeCrow / AP

Два представителя избирательного штаба бывшего вице-президента от Демократической партии Джо Байдена направили руководителям целого ряда американских телеканалов письмо, в котором попросили их не приглашать в эфир адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, сообщает The Hill. Свою позицию они объяснили тем, что экс-мэр Нью-Йорка в своих выступлениях распространяет «теории заговора», не заслуживающие ни малейшего доверия.

«Предоставляя эфир Джулиани, вы позволяете ему произносить откровенную ложь при обсуждении вопросов национальной важности», — заявили советники Байдена Анита Данн и Кэйт Бедингфилд. При этом они указали, что адвокат Трампа не является государственным служащим, а потому ему необязательно предоставлять общенациональный эфир.

По данным журналистов, соответствующие письма были направлены на телеканалы NBC, CBS News, CNN, Fox News.

В последние недели Джулиани несколько раз выступал в эфире программ на телеканалах ABC и CBS, где обвинял Байдена в том, что он пытался выгородить своего сына, которого на Украине обвиняли в коррупции. При этом он указывал, что его целью была защита Трампа от нападок со стороны Демократической партии.

Скандал вокруг сына Байдена начался после того, как сам бывший вице-президент обвинил президента в том, что тот в разговоре с руководителем Украины Владимиром Зеленским пытался убедить последнего в необходимости возобновить расследование в отношении Хантера Байдена. Белый дом позже опубликовал стенограмму телефонного разговора. Выяснилось, что Трамп в нем указывал на несправедливость увольнения генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который якобы и занимался расследованием деятельности компании Burisma, в правление которой входил сын бывшего вице-президента.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Джо Байден, Рудольф Джулиани
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