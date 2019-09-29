Путин освободил студентов от НДФЛ при получении материальной помощи

Путин освободил студентов от НДФЛ при получении материальной помощи

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в п. 28 ст. 217 НК России, согласно которому материальная помощь, не превышающая 4 тыс. руб. в год, оказываемая работодателями своим работникам или пенсионерам, освобождается от налогообложения.

Теперь налогообложению не будет подлежать материальная помощь (не более 4 тыс. руб. в год), которую вуз или колледж выплачивает нуждающимся студентам, аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.

Отмечается, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.