Антииммигрантская AfD стала самой популярной партией на востоке Германии

В восточных землях Германии самой популярной партией стала «Альтернатива для Германии», выступающая против нелегальной миграции и приема беженцев. Именно эта партия стала единственной в ФРГ, поддержавшей Brexit и Дональда Трампа

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Согласно последним опросам общественного мнения, партия AfD («Альтернатива для Германии») стала самой популярной на востоке Германии, сообщает издание Das Bild.

За прошедшую неделю правящий блок ХДС/ХСС во главе с Ангелой Меркель сдал позиции, в восточных землях о его поддержке заявили только 24% опрошенных. Лидером стала партия AfD, программу которой поддержали 25% участников опроса.

За западе страны AfD поддержали 13% респондентов, всего в Германии, по последним данным, о поддержке этой партии заявили 15% немцев. Блок ХДС/ХСС в целом по стране сохраняет лидерство с результатом 30%.

Партия набирает популярность и в общенациональном масштабе: по итогам выборов в сентябре 2017 года AfD впервые прошла в бундестаг и сразу же сформировала третью по величине фракцию, уступив только блоку ХДС/ХСС и социал-демократам.

Партию относят к правоконсервативным. Ее сторонники выступают за закрытие внешних границ Евросоюза, а также за жесткий контроль на границах Германии. Чтобы перекрыть поток беженцев, считают в AfD, нужно строить лагеря беженцев за рубежом. В программе партии — немедленная депортация нелегалов и создание для иностранных рабочих финансовых условий, мотивирующих их покинуть Германию. ​Кроме того, партия считает, что в Германии главенствующую роль должна играть немецкая культура.

Как отмечает DW, AfD — единственная крупная партия в Германии, которая поддержала Brexit и избрание президента Дональда Трампа.