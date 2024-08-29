Кинолог МВД получила пять лет колонии по делу о фейках про армию
Одинцовский городской суд приговорил кинолога МВД из подмосковной Кубинки Анастасию Зиброву к пяти годам лишения свободы по делу о «фейках» про российскую армию, сообщил РБК ее адвокат Оскар Черджиев.
Зиброва в одиночку воспитывает шестилетнюю дочь, в связи с чем просила суд об отсрочке отбывания наказания, рассказал Черджиев (ст. 82 УК предусматривает отсрочку отбывания наказания для женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет и являющейся единственным родителем). «Но это не обязанность, а право суда, хотя все основания для того, чтобы эту отсрочку ей предоставить, были, — считает адвокат. — Мне кажется, это как-то жестоко и бесчеловечно, прежде всего по отношению к шестилетнему ребенку <...>. Учитывая то, что фактически Зиброва никакой общественной опасности не представляет и ничего бы не произошло, даже если бы ей дали условно, даже если бы ей дали отсрочку».
Черджиев отметил, что законодательство также предусматривает «и штраф, и принудительные работы». «Приговор, конечно, будет обжалован, когда мы его получим», — заключил он.
Прокуратура просила для Зибровой шесть лет лишения свободы и четыре года запрета на публикации в интернете.
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