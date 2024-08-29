Кинолог МВД получила пять лет колонии по делу о фейках про армию

Кинолога МВД Анастасию Зиброву приговорили к пяти годам колонии по делу о «фейках» про армию России. Женщина просила об отсрочке наказания, так как одна воспитывает 6-летнюю дочь. Поводом для дела стал пост об ударе по Краматорску

Анастасия Зиброва (Фото: из личного архива)

Одинцовский городской суд приговорил кинолога МВД из подмосковной Кубинки Анастасию Зиброву к пяти годам лишения свободы по делу о «фейках» про российскую армию, сообщил РБК ее адвокат Оскар Черджиев.

Зиброва в одиночку воспитывает шестилетнюю дочь, в связи с чем просила суд об отсрочке отбывания наказания, рассказал Черджиев (ст. 82 УК предусматривает отсрочку отбывания наказания для женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет и являющейся единственным родителем). «Но это не обязанность, а право суда, хотя все основания для того, чтобы эту отсрочку ей предоставить, были, — считает адвокат. — Мне кажется, это как-то жестоко и бесчеловечно, прежде всего по отношению к шестилетнему ребенку <...>. Учитывая то, что фактически Зиброва никакой общественной опасности не представляет и ничего бы не произошло, даже если бы ей дали условно, даже если бы ей дали отсрочку».

Черджиев отметил, что законодательство также предусматривает «и штраф, и принудительные работы». «Приговор, конечно, будет обжалован, когда мы его получим», — заключил он.

Прокуратура просила для Зибровой шесть лет лишения свободы и четыре года запрета на публикации в интернете.

Поводом для возбуждения дела в отношении кинолога МВД стал ее пост во «ВКонтакте», в котором говорилось о гибели детей и пожилых людей в результате удара по вокзалу в Краматорске, который находится под контролем Украины, пишут «Осторожно, новости». Зиброву отправили под домашний арест. Она также рассказала, что пост могли видеть только ее друзья. Количество его просмотров составило 59, отметил телеграм-канал.

Ракетный удар по Краматорску произошел в апреле 2022 года. Минобороны России возложило вину на Киев и объяснило его мотивы необходимостью «срыва массового выезда жителей города». По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, погибли около 30 человек, примерно 100 получили ранения.