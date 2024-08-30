Харрис допустила приглашение республиканца в свое правительство

Харрис сказала, что включила бы в свое правительство республиканца, но не назвала конкретного имени или министерской должности

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Вице-президент США, кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в предвыборном интервью CNN заявила, что может назначить на пост министра в своем правительстве представителя Республиканской партии.

«Да, я бы это сделала. Не кого-то конкретного. У меня еще 68 дней до выборов, так что я не буду ставить телегу впереди лошади. Но я бы это сделала», — сказала она.

Харрис не уточнила, о какой именно министерской должности говорит.

Аналогом правительства в США является Кабинет президента Соединенных Штатов. В него входят высшие должностные лица исполнительной ветви власти федерального правительства, всех их назначает президент с согласия Сената (верхняя палата парламента). Кабинет министров представляет собой орган, в который входят федеральные министры, которые именуются секретарями. В русскоязычной традиции всех их, кроме государственного секретаря (аналог главы МИДа) называют министрами. Вице-президент США также входит в Кабинет, однако руководит им непосредственно президент.

В истории США уже были случаи, когда в Кабинет президента включали и демократов, и республиканцев. Так, Франклин Делано Рузвельт, который был демократом, в июне 1940 года назначил в свое правительство двух республиканцев — Генри Стимсон стал министром обороны, а Фрэнк Нокс — министром военно-морских сил.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. Харрис выдвинута на них кандидатом от демократов, в паре с ней на пост вице-президента баллотируется губернатор Миннесоты Тим Уолтц.