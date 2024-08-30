 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Харрис допустила приглашение республиканца в свое правительство

Сюжет
Выборы президента США
Харрис сказала, что включила бы в свое правительство республиканца, но не назвала конкретного имени или министерской должности
Фото: Andrew Harnik / Getty Images
Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Вице-президент США, кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис в предвыборном интервью CNN заявила, что может назначить на пост министра в своем правительстве представителя Республиканской партии.

«Да, я бы это сделала. Не кого-то конкретного. У меня еще 68 дней до выборов, так что я не буду ставить телегу впереди лошади. Но я бы это сделала», — сказала она.

Харрис не уточнила, о какой именно министерской должности говорит.

Что пообещал Трамп в первый день съезда Республиканской партии США
Политика
Дональд Трамп

Аналогом правительства в США является Кабинет президента Соединенных Штатов. В него входят высшие должностные лица исполнительной ветви власти федерального правительства, всех их назначает президент с согласия Сената (верхняя палата парламента).

Кабинет министров представляет собой орган, в который входят федеральные министры, которые именуются секретарями. В русскоязычной традиции всех их, кроме государственного секретаря (аналог главы МИДа) называют министрами.

Вице-президент США также входит в Кабинет, однако руководит им непосредственно президент.

В истории США уже были случаи, когда в Кабинет президента включали и демократов, и республиканцев. Так, Франклин Делано Рузвельт, который был демократом, в июне 1940 года назначил в свое правительство двух республиканцев — Генри Стимсон стал министром обороны, а Фрэнк Нокс — министром военно-морских сил.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. Харрис выдвинута на них кандидатом от демократов, в паре с ней на пост вице-президента баллотируется губернатор Миннесоты Тим Уолтц.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Камала Харрис США выборы президента США
Камала Харрис фото

Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
Материалы по теме
Харрис заявила о «неумелом правлении» Трампа в период пандемии
Политика
Харрис назвала способ закончить палестино-израильский конфликт
Политика
Харрис опередила Трампа в новых опросах избирателей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 101,77 (-0,31) Инвестиции, 29 авг, 17:53 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 91,45 (+0,01) Инвестиции, 29 авг, 17:53
Каковы шансы восходящей звезды японской политики возглавить правительствоПолитика, 08:00
В Сумах начался пожарПолитика, 07:52
Почему денежный рынок хорошая инвестиционная идея при росте ставкиРБК и Солид Брокер, 07:39
Минобороны отчиталось об уничтожении 18 дронов за ночьПолитика, 07:36
Харрис пообещала поддержать закон об ужесточении мер на границеПолитика, 07:33
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:25
Главный фаворит проиграл во втором круге US Open и не взял ни одного сетаСпорт, 07:23
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Биржа попросила ФАС обязать рыбаков отчитываться о ценахБизнес, 07:00
На окраине Калуги сбили четыре дронаПолитика, 06:48
Трамп заявил, что Харрис «не производит впечатление лидера»Политика, 06:40
Харрис допустила приглашение республиканца в свое правительствоПолитика, 06:35
Харрис заявила о «неумелом правлении» Трампа в период пандемииПолитика, 06:12
Шор допустил отказ Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТОПолитика, 05:56
В Курской области два раза за десять минут объявили ракетную опасностьПолитика, 05:51