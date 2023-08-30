В еще одном российском регионе сбили украинский беспилотник

Рязанская область — шестой российский регион, в котором этой ночью были зафиксированы атаки дронов. Ранее их сбивали в Брянской, Орловской и Калужской областях, в Пскове БПЛА атаковали аэропорт, в Севастополе отражают атаку с моря

В Рязанской области силы ПВО сбили беспилотник, сообщили в Минобороны.

Атака произошла 30 августа около 2:30 мск.

Через полтора часа был сбит еще один БПЛА, позднее сообщило Минобороны.

Дроны этой ночью сбили в еще четырех областях:

три беспилотника уничтожили в Брянской области, по данным губернатора региона Александра Богомаза, все они были сбиты над самим Брянском, пострадавших нет;

в Орловской области, сообщало военное ведомство, ликвидировали один дрон, однако губернатор Андрей Клычков заявил о двух уничтоженных БПЛА, информации о повреждениях и пострадавших нет;

еще по одному беспилотнику сбили в Калужской и Московской областях.

Атаке БПЛА вечером 29 августа подвергся псковский аэропорт совместного базирования. Там возник пожар, ночью его локализовали. По данным губернатора Михаила Ведерникова, пострадавших и жертв нет.

В Севастопольской бухте отражают атаку беспилотников с моря силами противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), заявил губернатор Михаил Развожаев.