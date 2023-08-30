branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 30 августа
EUR ЦБ: 103,48 (+0,23) Инвестиции, 29 авг, 16:00 Курс доллара на 30 августа
USD ЦБ: 95,71 (+0,24) Инвестиции, 29 авг, 16:00
В Рязанской области сбили второй за ночь беспилотник Политика, 04:24
В Подмосковье вслед за еще четырьмя регионами сбили украинский дрон Политика, 04:01
Крупнейшая атака беспилотников на российские регионы. Что известно Политика, 03:52
Трамп назвал обвинения против него мошенническими Политика, 03:49
В трех аэропортах Москвы второй раз за ночь ограничили полеты Политика, 03:41
Дикое животное в городе: как себя с ними вести, кого и когда кормить РБК и ДПиООС, 03:25
В еще одном российском регионе сбили украинский беспилотник Политика, 03:18
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Севастополе сообщили об отражении атаки беспилотников с моря Политика, 03:14
Власти рассказали о последствиях атаки дронов на аэропорт в Пскове Политика, 02:57
В аэропорту Пскова отменили все рейсы после атаки беспилотников Политика, 02:56
Четыре региона за ночь сообщили об атаках украинских беспилотников Политика, 02:34
Минобороны заявило об уничтожении в Черном море четырех десантных катеров Политика, 02:05
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 02:05
В Болгарии арестовали переписывавшегося с Пригожиным бизнесмена Политика, 02:00
Военная операция на Украине ,  
0 

В еще одном российском регионе сбили украинский беспилотник

Минобороны: силы ПВО сбили беспилотник в Рязанской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Рязанская область — шестой российский регион, в котором этой ночью были зафиксированы атаки дронов. Ранее их сбивали в Брянской, Орловской и Калужской областях, в Пскове БПЛА атаковали аэропорт, в Севастополе отражают атаку с моря

В Рязанской области силы ПВО сбили беспилотник, сообщили в Минобороны.

Атака произошла 30 августа около 2:30 мск.

Через полтора часа был сбит еще один БПЛА, позднее сообщило Минобороны.

Дроны этой ночью сбили в еще четырех областях:

  • три беспилотника уничтожили в Брянской области, по данным губернатора региона Александра Богомаза, все они были сбиты над самим Брянском, пострадавших нет;
  • в Орловской области, сообщало военное ведомство, ликвидировали один дрон, однако губернатор Андрей Клычков заявил о двух уничтоженных БПЛА, информации о повреждениях и пострадавших нет;
  • еще по одному беспилотнику сбили в Калужской и Московской областях.

Атаке БПЛА вечером 29 августа подвергся псковский аэропорт совместного базирования. Там возник пожар, ночью его локализовали. По данным губернатора Михаила Ведерникова, пострадавших и жертв нет.

Читайте на РБК Pro
В России появились новые правила начисления НДФЛ. Что изменилось
Индекс страха и жадности растет: что случилось на рынке криптовалют
Три года под риском уголовного дела: какие беды сулит параллельный импорт
Украина анонсировала отказ от контракта с «Газпромом». Мнение аналитиков

В Севастопольской бухте отражают атаку беспилотников с моря силами противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), заявил губернатор Михаил Развожаев.

Материалы по теме
В Севастополе сообщили об отражении атаки беспилотников с моря
Политика
В аэропорту Пскова отменили все рейсы после атаки беспилотников
Политика
Четыре региона за ночь сообщили об атаках украинских беспилотников
Политика