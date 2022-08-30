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Лукашенко пожалел, что оставил процедуру выборов президента без изменений

При внесении поправок в Конституцию Белоруссии в феврале следовало предложить выбирать президента на Всебелорусском народном собрании, чтобы выбор делали профессионалы, пояснил Лукашенко
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

При принятии поправок в Конституцию Белоруссии нужно было предложить выбирать чиновников в органы власти, особенно президента, на Всебелорусском народном собрании (ВНС), которое после референдума стало новым субъектом политики, заявил Александр Лукашенко на совещании, посвященном развитию гражданского общества, работы партий и общественных объединений.

По словам главы республики, выборы президента в той или иной степени «раскачивают ситуацию», и в некоторых странах, в частности в Китае, глава государства выбирается профессионалами в политической сфере. ВНС как высший представительный орган власти представляет собой, по его утверждению, срез общества и в то же время состоит из профессионалов, которые разбираются в политической ситуации.

«Я все больше прихожу к тому, от чего отошел в момент принятия Конституции. <...> Что, сегодня избираемый на ВСНП (Всекитайское собрание народных представителей. — РБК) Си Цзиньпин не имеет полномочий? Да больше, чем я и Путин вместе взятые. Поэтому вот это мы где-то проявили слабость (не предложили закрепить такую норму в Конституции. — РБК)», — подчеркнул он, отметив, что в таком случае парламент можно было бы избирать по округам.

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Лукашенко заявил, что не пошел на такой шаг, чтобы не отбирать право выбора у народа. Еще при внесении такого предложения главу республики могли обвинить в том, что он боится народа и держится за власть, хотя это совсем не главная его задача, утверждает президент Белоруссии. «Сегодня чувствую, что мы зря не шли от этой жизни. <...> Будет необходимость — мы к этому вернемся. Но не сейчас, и, может быть, не нам к этому возвращаться», — заключил он.

Референдум о поправках в Конституцию прошел в Белоруссии в конце февраля. 4 марта Лукашенко утвердил его итоги. Всебелорусское народное собрание стало новым субъектом политики. Изменения коснулись и президента — теперь этот пост один человек не сможет занимать больше двух сроков, зато по истечении срока полномочий глава государства сможет стать пожизненным членом верхней палаты парламента.

Конституцию дополнили и статьей о неприкосновенности президента, согласно которой его запрещено привлекать к ответственности за действия, совершенные во время президентства.

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Александр Лукашенко выборы президента Белоруссии поправки в Конституцию
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