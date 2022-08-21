Лукашенко заявил, что в 90-е приказал «подпечатать» деньги

Чтобы поддерживать сельское хозяйство в 1990-е годы, белорусский Нацбанк «подпечатывал» деньги по распоряжению президента Александра Лукашенко. Об этом он рассказал во время посещения хозяйства «Журавлиное» Пружанского района Брестской области.

«При той бедноте мы решили возвращать долги народу. А денег не было. <...> Сегодня я могу уже честно сказать, что тогда я отдал распоряжение председателю Нацбанка Петру Петровичу Прокоповичу: где не хватит, будем печатать. Никому об этом ничего не говоря, мы, конечно, деньги подпечатывали. И отдавали на проекты аграрные», — заявил Лукашенко.

Он сказал, что это решение было верным, поскольку в ином случае «нечем было бы кормить» население, а также Белоруссия не получала бы прибыль от экспорта сельскохозяйственной продукции.

В 2012 году в Белоруссии также был кризис на фоне девальвации рубля — средняя зарплата снизилась, а уровень потребительских цен резко повысился. Однако тогда Лукашенко запретил Нацбанку печатать деньги. «Мы ни в коем случае не должны печатать деньги. Это абсолютно исключено. У нас есть возможность заработать нормальные деньги для того, чтобы люди почувствовали улучшение жизни», — заявил он на тот момент главе Нацбанка Надежде Ермаковой, отметив, что экономическая ситуация в стране «более-менее нормальная».

После введения санкций против России в конце февраля президент Владимир Путин заявил, что стране хватит уже существующих ресурсов и к эмиссии прибегать не придется.