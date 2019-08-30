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Ким Чен Ын официально стал руководителем КНДР
Верховное народное собрание КНДР одобрило поправку в конституцию страны, в соответствии с которой Ким Чен Ын стал высшим руководителем партии, государства и вооруженных сил. Ранее он считался просто «верховным лидером»

Депутаты Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи приняли постановление о внесении в конституцию страны поправки, в соответствии с которой Ким Чен Ын, де-факто являющийся главой государства, стал им и де-юре.

В обновленной конституции теперь закреплена норма о том, что председатель Госсовета КНДР (этот пост Ким Чен Ын занимает с момента его создания в 2016 году) «является высшим руководителем нашей партии, государства и вооруженных сил, выдвинутым по единодушной воле и чаянию всего корейского народа», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее Ким Чен Ын в конституции был назван «верховным лидером, который командует всей военной мощью страны», а главой государства формально считался председатель президиума ВНС. Этот пост с 2019 года занимает соратник Ким Чен Ына и его заместитель в Госсовете Чхве Рён Хэ, сын которого — Чой Сонг — в 2015 году женился (по сообщениям южнокорейских СМИ) на младшей сестре Ким Чена Ына — Ким Ё Чжон.

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Комментируя решение ВНС, председатель его президиума Чхве Рён Хэ отметил, что обновленная конституция «будет крепко обеспечивать единое руководство товарища Ким Чен Ына государственными делами в целом» и надежно обеспечит строительство социалистической державы.

«После нового расширения полномочий главы Госсовета, Ким Чен Ын стал наравне с Ким Ир Сеном», — пояснила Reuters аналитик NK News Рэйчел Ли. Впрочем, эксперт по северокорейскому руководству и сотрудник американского центра Stimson Майкл Мэдден считает, что реального изменения не произошло, и решение ВНС просто «кодифицировало» власть, которой Ким Чен Ын и так обладал.

«Нет сомнений в том, что Ким Чен Ын — ключевое лицо режима и единственный, кто может принимать решения по стратегическим вопросам». — отметил Мэдден.

В 1998 году первый глава КНДР Ким Ир Сен был посмертно провозглашен «вечным председателем», а его наследник Ким Чен Ир после смерти получил титулы «вечного генсека Трудовой партии Кореи и вечного председателя Национального комитета обороны».

Автор: Евгений Калюков
Теги: КНДР, Ким Чен Ын
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