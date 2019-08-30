Ким Чен Ын официально стал руководителем КНДР

Верховное народное собрание КНДР одобрило поправку в конституцию страны, в соответствии с которой Ким Чен Ын стал высшим руководителем партии, государства и вооруженных сил. Ранее он считался просто «верховным лидером»

Депутаты Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи приняли постановление о внесении в конституцию страны поправки, в соответствии с которой Ким Чен Ын, де-факто являющийся главой государства, стал им и де-юре.

В обновленной конституции теперь закреплена норма о том, что председатель Госсовета КНДР (этот пост Ким Чен Ын занимает с момента его создания в 2016 году) «является высшим руководителем нашей партии, государства и вооруженных сил, выдвинутым по единодушной воле и чаянию всего корейского народа», сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ранее Ким Чен Ын в конституции был назван «верховным лидером, который командует всей военной мощью страны», а главой государства формально считался председатель президиума ВНС. Этот пост с 2019 года занимает соратник Ким Чен Ына и его заместитель в Госсовете Чхве Рён Хэ, сын которого — Чой Сонг — в 2015 году женился (по сообщениям южнокорейских СМИ) на младшей сестре Ким Чена Ына — Ким Ё Чжон.

Комментируя решение ВНС, председатель его президиума Чхве Рён Хэ отметил, что обновленная конституция «будет крепко обеспечивать единое руководство товарища Ким Чен Ына государственными делами в целом» и надежно обеспечит строительство социалистической державы.