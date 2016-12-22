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Жена Нетаньяху стала подозреваемой по коррупционному делу
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Жена Нетаньяху стала подозреваемой по коррупционному делу
Политика, 20:37
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Жена Нетаньяху стала подозреваемой по коррупционному делу
Сара Нетаньяху объявлена подозреваемой по делу, касающемуся позитивного освещения деятельности премьера Израиля телекомпанией Bezeq в обмен на преференции для нее
Сара Нетаньяху (Фото: Olivier Douliery / CNP / dpa / Global Look Press)

Супруга премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху подозревается в получении взяток, сообщил в суде представитель полиции страны. Как сообщает Haaretz, полиция обладает доказательствами, что подозреваемые по делу «осознавали смысл своих действий».

Дело строится вокруг деятельности израильской телекоммуникационной компании Bezeq, которая среди прочего предоставляет услуги платного телевидения. Нетаньяху помимо должности премьера в 2014–2017 годах занимал пост министра связи. Следствие предполагает, что он предоставлял компании преференции в обмен на позитивное освещение его деятельности. Bezeq возглавляет Шауль Елович, давний знакомый премьера. Он, предположительно, и распоряжался делать о деятельности Нетаньяху публикации в положительном ключе.

Елович и его супруга подозреваются во взяточничестве и отмывании денег, их активы арестованы. Они отвергают все предъявленные им обвинения. Нетаньяху не уведомил компетентные органы о своих связях с Еловичем. Он признал знакомство с ним только после того, как материалы об этом появились в СМИ.

В прокуратуре в четверг заявили, что расследование этого дела продвинулось и что оно может быть закончено в течение шести месяцев.

Адвокаты Сары Нетаньяху утверждают, что сведения полиции «абсолютно ложны».

Нетаньяху допросили по этому делу в середине августа, а его супругу — еще в марте.

В феврале по этому делу также были арестованы пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец и бывший глава Министерства связи Шломо Филбер.

Дело Bezeq получило в израильской прессе название «дело 4000» по аналогии с «делом 1000» и «делом 2000», которые также связаны с деятельностью премьера. В рамках «дела 1000» расследуется информация о получении Нетаньяху подарков от бизнесменов. «Дело 2000» касается предположительной договоренности между правительством и газетой «Едиот ахронот». В ее рамках газета гарантировала позитивное освещение деятельности премьера в обмен на принятие закона, направленного против конкурента издания.​

Супруга Нетаньяху также является фигуранткой другого дела о нецелевом расходовании средств. По версии обвинения, она в 2010–2013 годах заказывала еду для резиденции Нетаньяху в ресторанах, хотя в резиденции был собственный повар.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Беньямин Нетаньяху , Коррупция
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