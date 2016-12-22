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Захарова сочла безответственными слова Ходорковского о погибших в ЦАР
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Захарова сочла безответственными слова Ходорковского о погибших в ЦАР
Гибель журналистов в ЦАР, 20:46
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Захарова сочла безответственными слова Ходорковского о погибших в ЦАР
Официальный представитель МИДа заявила, что большую часть денег на возвращение тел погибших в ЦАР журналистов нашло посольство России. Ходорковский ранее заявлял, что он «компенсировал затраты» на транспортировку
Цветы у Центрального дома журналиста в память об убитых в ЦАР журналистах Кирилле Радченко, Александре Расторгуеве и Орхане Джемале (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в сообщении на своей странице в Facebook назвала не соответствующими действительности заявления олигарха Михаила Ходорковского в связи с гибелью в Центральноафриканской республике (ЦАР) трех российских журналистов.

В частности, Захарова сочла «очередным безответственным» заявление Ходорковского о том, что он компенсировал посольству Франции затраты на транспортировку тел российских журналистов из ЦАР. Из $20 тыс., ориентировочно затраченных на доставку журналистов в Россию, бизнесмен или его структуры компенсировали только €3 тыс. — столько стоили три гроба, предоставленные для транспортировки тел журналистов посольством Франции, сообщила она. «Что касается непосредственно транспортировки тел, то ее оплатил НЕ Ходорковский и не его структуры. Деньги нашло наше посольство», — подчеркнула Захарова.

Журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль были убиты в ЦАР 30 июля. В африканской стране они находились по редакционному заданию Центра управления расследованиями (ЦУР), который раньше финансировался Ходорковским. Согласно заявлению ЦУР, журналисты должны были снять документальный фильм о присутствии российских военных инструкторов в ЦАР и работе «ЧВК Вагнера» в этой стране.

Прощание с убитыми в ЦАР российскими журналистами. Фоторепортаж Еще 7 фото
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28 августа Ходорковский заявил на своей странице в Facebook, что перестает поддерживать ЦУР в качестве инвестора, а также направит в ЦАР группу расследователей, которые будут выяснять, как произошло убийство журналистов. «Мы имеем основания полагать, что группа стала жертвой спланированной операции», — сообщил олигарх.

Он также написал, что оказывает помощь семьям погибших. «Как и обещал, я компенсировал затраты, понесенные посольством Франции на транспортировку тел. Также я передал имевшиеся у меня в Москве на тот момент ограниченные ресурсы семьям на погребение. Кроме того, мы с представителями семей погибших согласовали порядок передачи и размеры помощи. Она предоставляется», — сообщил Ходорковский.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Мария Захарова , журналисты , ЦАР , Михаил Ходорковский
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