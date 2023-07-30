ТАСС: в здании «IQ-квартала» в «Москва-Сити» произошел взрыв, никто не пострадал

ТАСС сообщил о взрыве в здании в «Москва-Сити»

В 50-этажном здании «IQ-квартала», расположенного в «Москва-Сити», произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По словам собеседника, инцидент произошел в здании по адресу Пресненская набережная, 10с2 на уровне пятого-шестого этажей, там «нарушено остекление». Источник уточнил, что никто не пострадал.

По данным телеграм-канала 112, в здание врезался беспилотник. Позднее об этом написал и ТАСС.

Башню эвакуировали, на место прибыли правоохранительные органы.

Незадолго до этого агентство сообщило, что средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников в Подмосковье. По данным 112, дроны сбили в районе Одинцово и Красногорска.



Материал дополняется