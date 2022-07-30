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Bloomberg назвал Орешкина автором идеи о продаже газа за рубли

Bloomberg: продавать газ за рубли предложил помощник президента Максим Орешкин
Помощник Владимира Путина Максим Орешкин не опроверг и не подтвердил, что именно он разработал новую схему оплаты для «недружественных стран», но назвал ее эффективной
«Газпром» GAZP ₽195,26 -0,5% Купить
Максим Орешкин
Максим Орешкин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Идею продавать газ «недружественным странам» за рубли предложил помощник президента, бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин, пишет со ссылкой на источники Bloomberg.

Сам Орешкин в комментарии агентству отказался подтвердить или опровергнуть эту информацию, но заявил, что «считает положительным действие схемы оплаты газа в рублях».

Механизм оплаты газа в рублях Россия ввела в апреле на фоне санкций, введенных из-за военной операции на Украине. Согласно установленной схеме, компании из «недружественных государств» теперь должны открыть в Газпромбанке счета в валюте и рублях и оплачивать поставки в евро или долларах, которые банк затем конвертирует в российскую валюту и зачислит на рублевый счет. По словам вице-премьера Александра Новака, большинство европейских клиентов «Газпрома» к середине июня перешли на новую схему оплаты. Автора этой идеи российские власти не называли.

Как отмечает Bloomberg, Орешкин также участвовал в работе по предотвращению негативных последствий отключения российских банков от SWIFT и выступал против ужесточения государственного регулирования в экономике. В комментарии агентству он подчеркнул, что Россия не собирается отказываться от рыночной экономики: скорее наоборот, «частная инициатива сейчас особенно поощряется, что президент постоянно отмечает в своих выступлениях».

РБК обратился за комментарием к Максиму Орешкину.

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Помощник президента в июле вместе с Владимиром Путиным посетил Иран, который, как теперь и Россия, живет под жесткими западными санкциями. Орешкин заявил, что идеи Москвы по обходу ограничений «гораздо лучше» иранских.

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Орешкину 40 лет. До правительства он занимал руководящие посты в ЦБ, Росбанке, «ВТБ Капитале». В 2013 году он стал директором департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина, в 2015-м — замминистра финансов, а в 2016-м — министром экономического развития. В январе 2020 года Орешкин занял должность помощника Путина.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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