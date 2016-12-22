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Минобороны Украины рассказало о тысячах покидающих армию офицеров
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Минобороны Украины рассказало о тысячах покидающих армию офицеров
Политика, 11:27
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Минобороны Украины рассказало о тысячах покидающих армию офицеров
Только за 2018 год украинскую армию покинули 11 тыс. офицеров и контрактников, до конца года уйдут еще 18 тыс., ожидают в Минобороны страны. Причина — в недостаточном денежном довольствии
Фото: РИА Новости

За первые шесть месяцев 2018 года украинскую армию покинули 11 тыс. офицеров и контрактников. Такие данные приводит портал Ukrmilitary.com со ссылкой на Минобороны страны. Сообщается, что причиной ухода военнослужащих из армии является невысокое денежное довольствие.

Так, согласно приведенным данным, каждый третий опрошенный (36%) в качестве главной причины ухода из армии после окончания контракта назвал недостаточный уровень денежного обеспечения. Всего с января по июнь уволились 11 тыс. офицеров и контрактников, имеющих военный опыт. До конца 2018 года украинскую армию могут покинуть еще 18 тыс. человек, отмечает портал.

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Как объясняет военное ведомство, на начало 2016 года минимальное денежное обеспечение для военных составляло 7 тыс. грн (около $300 на тот момент). Тогда эта сумма была равна пяти минимальным размерам заработной платы и в 1,6 раза превышала среднюю зарплату по стране.

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«После повышения социальных стандартов с 1 января 2017 года соответствующие соотношения составляли 2,2 и 0,89 раза, что привело к ухудшению материального положения военнослужащих. Это спровоцировало отток военнослужащих — подготовленных специалистов, на подготовку которых уже были потрачены большие средства», — отмечает портал.

На сегодняшний момент денежное довольствие украинского военнослужащего в первый год службы составляет 7,5 тыс. грн (около $280) при средней зарплате в 8,7 тыс. грн.

Портал отмечает, что оборонное ведомство страны «в целях сохранения кадрового потенциала и привлечения на военную службу» обратилось с письмом к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой дважды повысить денежное довольствие для военнослужащих — с 1 октября 2018 года и с 1 января 2019 года. Для этого, по подсчетам министерства, потребуется дополнительно 4,5 млрд грн ($168 млн).

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Украина , армия , контракт , служба по контракту
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