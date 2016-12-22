Минобороны Украины рассказало о тысячах покидающих армию офицеров

Только за 2018 год украинскую армию покинули 11 тыс. офицеров и контрактников, до конца года уйдут еще 18 тыс., ожидают в Минобороны страны. Причина — в недостаточном денежном довольствии

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За первые шесть месяцев 2018 года украинскую армию покинули 11 тыс. офицеров и контрактников. Такие данные приводит портал Ukrmilitary.com со ссылкой на Минобороны страны. Сообщается, что причиной ухода военнослужащих из армии является невысокое денежное довольствие.

Так, согласно приведенным данным, каждый третий опрошенный (36%) в качестве главной причины ухода из армии после окончания контракта назвал недостаточный уровень денежного обеспечения. Всего с января по июнь уволились 11 тыс. офицеров и контрактников, имеющих военный опыт. До конца 2018 года украинскую армию могут покинуть еще 18 тыс. человек, отмечает портал.

Как объясняет военное ведомство, на начало 2016 года минимальное денежное обеспечение для военных составляло 7 тыс. грн (около $300 на тот момент). Тогда эта сумма была равна пяти минимальным размерам заработной платы и в 1,6 раза превышала среднюю зарплату по стране.

«После повышения социальных стандартов с 1 января 2017 года соответствующие соотношения составляли 2,2 и 0,89 раза, что привело к ухудшению материального положения военнослужащих. Это спровоцировало отток военнослужащих — подготовленных специалистов, на подготовку которых уже были потрачены большие средства», — отмечает портал.

На сегодняшний момент денежное довольствие украинского военнослужащего в первый год службы составляет 7,5 тыс. грн (около $280) при средней зарплате в 8,7 тыс. грн.

Портал отмечает, что оборонное ведомство страны «в целях сохранения кадрового потенциала и привлечения на военную службу» обратилось с письмом к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой дважды повысить денежное довольствие для военнослужащих — с 1 октября 2018 года и с 1 января 2019 года. Для этого, по подсчетам министерства, потребуется дополнительно 4,5 млрд грн ($168 млн).