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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин сообщил о 14 раненых при обстреле Донецка HIMARS

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Украинская армия атаковала Ленинский район Донецка ракетами М31 из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«На данный момент подтверждены ранения различной степени тяжести 14 гражданских лиц: мужчины 1980, 2002, 2000, 1999, 1997, 1983, 1977, 1997, 1975, 1985 и 1964 г. р., женщины 1997, 2000 и 1999 г. р.», — пишет он в телеграм-канале.

По его словам, был полностью разрушен жилой дом, также получили повреждения коммунальные предприятия и автомобили.

В Донецке прогремела серия взрывов
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

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