Пушилин сообщил о 14 раненых при обстреле Донецка HIMARS
Украинская армия атаковала Ленинский район Донецка ракетами М31 из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«На данный момент подтверждены ранения различной степени тяжести 14 гражданских лиц: мужчины 1980, 2002, 2000, 1999, 1997, 1983, 1977, 1997, 1975, 1985 и 1964 г. р., женщины 1997, 2000 и 1999 г. р.», — пишет он в телеграм-канале.
По его словам, был полностью разрушен жилой дом, также получили повреждения коммунальные предприятия и автомобили.
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