Reuters назвал число жертв среди сирийских алавитов

В Сирии погибли около 1,5 тыс. алавитов — представителей религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья бывшего президента. В убийствах участвовали группировки, которые сейчас работают на новое правительство, пишет Reuters

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В Сирии около 1,5 тыс. алавитов, к которым принадлежит семья экс-президента страны Башара Асада, были убиты, еще десятки пропали без вести, пишет агентство Reuters, которое провело собственное расследование.

Reuters собрал данные у семей погибших, лидеров общин и активистов, изучил места массовых захоронений и подсчитал число жертв — 1 479. В ходе расследования было также выявлено 40 различных мест убийств.

После свержения Башара Асада в декабре 2024 года алавитские Латакия и Тартус без сопротивления перешли под контроль вооруженной оппозиции, однако многие алавиты-функционеры были уволены с госслужбы или арестованы новыми властями, фиксировались эпизоды расправ над представителями общины и осквернения алавитских святынь. Это спровоцировало массовые протесты, которые вспыхнули в конце декабря в Латакии, Тартусе и Хомсе. В марте 2025 года сторонники экс-президента Асада инициировали крупное вооруженное выступление в Латакии, в ходе подавления которого погибли более тысячи человек, большинство из которых — мирные жители.

В марте Управление ООН по правам человека задокументировало убийство 111 мирных жителей, но отметило, что реальное число убитых людей значительно выше.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующийся в Великобритании, сообщил, что с 7 марта в результате «убийств, внесудебных казней и этнических чисток» погибли по меньшей мере 973 мирных жителя провинций Латакия, Тартус, Хама и Хомс. Центр также ранее сообщал о гибели 250 боевиков-алавитов.

По данным Reuters, в мартовских убийствах приняли участие по меньшей мере 12 группировок, которые сейчас находятся под командованием нового правительства, в их числе иностранцы. Агентство уточнило, что почти половина из них в течение многих лет находилась под международными санкциями за нарушения прав человека, включая убийства, похищения и сексуальные посягательства.

Ранее The Washington Post сообщила, что в свержении режима Асада в конце 2024 года участвовали тысячи иностранных боевиков, в том числе из Европы и Центральной Азии.

Алавиты (от «Али-Алла», что означает обожествляющие Али) — последователи синкретической религии, которая сочетает элементы древневосточных языческих верований, гностического христианства и шиизма. Алавиты — религиозное меньшинство, они составляют около 10% населения Сирии. Нынешние власти республики относятся к суннитам. Алавитская община в Латакии и Тартусе утверждала, что постоянно подвергалась атакам с момента свержения режима Асада.

Нападения на алавитов продолжаются. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в период с 10 мая по 4 июня в Латакии и Хаме были застрелены 20 алавитов. Хотя власти сообщили ООН, что десятки предполагаемых преступников были задержаны, никому не было предъявлено обвинение, отметило агентство.