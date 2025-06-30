 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Падение режима Асада ,  
0 

Reuters назвал число жертв среди сирийских алавитов

Reuters: почти 1,5 тыс. сирийских алавитов были убиты
Сюжет
Падение режима Асада
В Сирии погибли около 1,5 тыс. алавитов — представителей религиозного меньшинства, к которому принадлежит семья бывшего президента. В убийствах участвовали группировки, которые сейчас работают на новое правительство, пишет Reuters
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

В Сирии около 1,5 тыс. алавитов, к которым принадлежит семья экс-президента страны Башара Асада, были убиты, еще десятки пропали без вести, пишет агентство Reuters, которое провело собственное расследование.

Reuters собрал данные у семей погибших, лидеров общин и активистов, изучил места массовых захоронений и подсчитал число жертв — 1 479. В ходе расследования было также выявлено 40 различных мест убийств.

После свержения Башара Асада в декабре 2024 года алавитские Латакия и Тартус без сопротивления перешли под контроль вооруженной оппозиции, однако многие алавиты-функционеры были уволены с госслужбы или арестованы новыми властями, фиксировались эпизоды расправ над представителями общины и осквернения алавитских святынь.

Это спровоцировало массовые протесты, которые вспыхнули в конце декабря в Латакии, Тартусе и Хомсе. В марте 2025 года сторонники экс-президента Асада инициировали крупное вооруженное выступление в Латакии, в ходе подавления которого погибли более тысячи человек, большинство из которых — мирные жители.

В марте Управление ООН по правам человека задокументировало убийство 111 мирных жителей, но отметило, что реальное число убитых людей значительно выше.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), базирующийся в Великобритании, сообщил, что с 7 марта в результате «убийств, внесудебных казней и этнических чисток» погибли по меньшей мере 973 мирных жителя провинций Латакия, Тартус, Хама и Хомс. Центр также ранее сообщал о гибели 250 боевиков-алавитов.

По данным Reuters, в мартовских убийствах приняли участие по меньшей мере 12 группировок, которые сейчас находятся под командованием нового правительства, в их числе иностранцы. Агентство уточнило, что почти половина из них в течение многих лет находилась под международными санкциями за нарушения прав человека, включая убийства, похищения и сексуальные посягательства.

Ранее The Washington Post сообщила, что в свержении режима Асада в конце 2024 года участвовали тысячи иностранных боевиков, в том числе из Европы и Центральной Азии.

Алавиты (от «Али-Алла», что означает обожествляющие Али) — последователи синкретической религии, которая сочетает элементы древневосточных языческих верований, гностического христианства и шиизма. Алавиты — религиозное меньшинство, они составляют около 10% населения Сирии. Нынешние власти республики относятся к суннитам.

Алавитская община в Латакии и Тартусе утверждала, что постоянно подвергалась атакам с момента свержения режима Асада.

В Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада
Политика
Васим&nbsp;Асад

Нападения на алавитов продолжаются. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в период с 10 мая по 4 июня в Латакии и Хаме были застрелены 20 алавитов. Хотя власти сообщили ООН, что десятки предполагаемых преступников были задержаны, никому не было предъявлено обвинение, отметило агентство.

Читайте РБК в Telegram.

Семьям военных массово рассылают вирусные файлы

Кадыров рассказал, кто приехал на свадьбу его сына Адама

Москву накрыл циклон. Фото со спутника

В «Ленте.ру» сменится главред

В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik

В США турбина ветрогенератора перекрыла движение на трассе

«Союзмультфильм» зарегистрирует товарный знак «Чебубу»

ФИФА сняла с «Локомотива» запрет на регистрацию новичков

Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Сирия жертвы погибшие
Материалы по теме
В Сирии задержали двоюродного брата Башара Асада
Политика
ИГ взяло ответственность за нападение на правительственные войска в Сирии
Политика
В Сирии из могилы извлекли останки отца Асада
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 19:01
Лукашенко предложил народу молиться на власть за отсутствие войны Политика, 20:20
Россия ввела санкции против немецкой Daimler Truck Политика, 20:15
Второй игрок из топ-10 вылетел на старте Уимблдона Спорт, 20:07
Киселев назвал несправедливостью ситуацию со Sputnik в Баку Общество, 20:01
В Петербурге Mercedes врезался в фонарный столб Общество, 19:55
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Матвиенко предложила ограничить семейную ипотеку регионом проживания Недвижимость, 19:54
Нейрокосметика и ИИ для подбора помады: 5 актуальных бьюти-трендов Стиль, 19:37
Как со спутника выглядит циклон «Корнелиус» над Москвой. Фото Общество, 19:36
СК установил личности подростков, спевших песню про Бандеру в Тольятти Политика, 19:32
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
Россияне считают, что развитие технологий в медицине сделает жизнь лучше Life, 19:27
Как в Москве сделали сидр вместе с именитым британцем Томом Оливером Вино, 19:21