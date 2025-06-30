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Политика ,  
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Orlen прекратит поставлять российскую нефть в Чехию

Истек контракт польского нефтегазового концерна Orlen с «Роснефтью» о поставках российской нефти в Чехию. В республике сообщили о переходе на поставки нероссийской нефти еще в апреле
Фото: Joe Raedle / Newsmakers / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Newsmakers / Getty Images

Срок действия контракта на поставку нефти из России на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в чешском Литвинове истек 30 июня 2025 года, заявил гендиректор польского нефтегазового концерна Иренеуш Фонфара, его слова передает Gazeta Wyborcza.

По его словам, Orlen прекратил поставки российской нефти на НПЗ в Чехии еще в марте. Однако контракт с «Роснефтью» на транспортировку сырья в Литвинов, заключенный 12 лет назад, истекает только в конце июня. Фонфара назвал его «закрытой главой».

«Мы завершили последний исторический контракт на поставку сырой нефти из России в Чехию. Это означает, что с 1 июля 2025 года Orlen Group, а значит, и весь регион, будут свободны от российской нефти. Мы закрыли эту главу и вместе строим безопасное будущее для региона», — сказал он.

По словам Фонфары, у Orlen есть два нефтеперерабатывающих завода в Чешской Республике: в Литвинове с годовой мощностью переработки 5,4 млн т сырой нефти и в Кралупи-над-Влтавоу мощностью 3,3 млн т. Однако российскую нефть перерабатывали только в Литвинове.

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Теперь, отметил глава Orlen, нефть на НПЗ в этом городе будет поступать с южного направления по трансальпийскому трубопроводу TAL.

Фонфара добавил, что концерн подготовил НПЗ в Литвинове к переработке других видов нефти, помимо российской, в том числе провел испытания различных смесей сырья. Сегодня чешские нефтеперерабатывающие заводы снабжаются нефтью в том числе из Саудовской Аравии, Северной Америки, Южной Америки и Африки.

РБК направил запрос в «Роснефть».

До этого в апреле премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна полностью перешла на поставки нероссийской нефти, начав получать расширенные партии сырья по модернизированному трансальпийскому трубопроводу TAL, соединяющему Италию и страны Центральной Европы.

О решении отказаться от российских нефти и газа власти Чехии объявили после начала военной операции на Украине в 2022 году. Если в 2023 году доля российских поставок в общем объеме импорта нефти в Чехию составляла 58%, то в прошлом году — 42% (2,7 млн т).

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Польша нефть Чехия НПЗ российская нефть
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