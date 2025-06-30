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Военная операция на Украине ,  
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Вице-губернатора Белгородской области обвинили в хищении ₽32 млн

Белгородского вице-губернатора Зайнуллина обвинили в хищении 32 млн рублей
Сюжет
Военная операция на Украине
Арестованному вице-губернатору Белгородской области Зайнуллину предъявили обвинение по делу о мошенничестве на сумму 32 млн руб. Бюджетные средства были выделены на строительство фортификационных сооружений
Фото: Рустэм Зайнуллин / VK
Фото: Рустэм Зайнуллин / VK

Следствие предъявило вице-губернатору Белгородской области, министру имущественных и земельных отношений области Рустэму Зайнуллину обвинение в хищении не менее 32 млн руб. в составе группы, из которых до 4 млн руб. были похищены им лично, сообщает корреспондент ТАСС из зала Белгородского областного суда.

По версии следствия, средства из бюджета были похищены при строительстве фортификационных сооружений «на оборонительных позициях для прикрытия государственной границы России с Украиной». «Органами следствия Зайнуллин обвиняется в мошенничестве как хищении особо крупного размера бюджетных денежных средств путем обмана в группе <…> с использованием своего служебного положения», — сказала судья.

Зайнуллина задержали 21 июня, в тот же день ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), уточнили в суде. На следующий день вице-губернатора Белгородской области арестовали, под стражей он пробудет до 20 августа. Защита Зайнуллина обжаловала решение о его аресте в Белгородском областном суде.

Вице-губернатора Белгородской области арестовали по делу о мошенничестве
Политика
Рустэм Зайнуллин

Установка оборонных сооружений в районах Белгородской области началась в октябре 2022 года. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что из-за напряженной обстановки и обстрелов власти формируют «засечную черту». В мае 2025-го глава региона заявил, что проверка выявила нарушения при строительстве на 109 млн руб., а подрядчики завышали объемы работ.

Власти Белгородской области подали иски в суд с требованием взыскать денежные средства с семи организаций, которые участвовали в строительстве оборонительных сооружений. Спустя несколько дней Гладков сообщил, что некоторые подрядчики, участвовавшие в строительстве оборонительных сооружений, вернули деньги в бюджет.

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Теги
Милена Костерева
Белгородская область суд арест мошенничество фортификация
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