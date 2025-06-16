Гладков предложил отложить восстановление жилья уехавших из России

Гладков считает, что одинаково помогать тем, кто уехал, и тем, кто остался, живет и работает в регионе «в крайне тяжелой ситуации», «нечестно и несправедливо». Он предлагает консервировать имущество уехавших до окончания боев

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил региональному оперативному штабу рассмотреть «вопрос об актуальности восстановления жилья и перечисления денег» владельцам разрушенных домов и автомобилей, которые уехали из России.

«Есть люди, которые покинули страну. Почему мы должны тратить деньги в первую очередь на них, тогда как люди здесь остаются, страдают, работают в крайне тяжелой ситуации? Почему мы должны восстанавливать [имущество] на одном и том же уровне, в одной и той же категории?» — задался он вопросом на заседании областного правительства, заявив, что это «нечестно и несправедливо».

Гладков пояснил, что имеет в виду не тех, «кто выехал на день-два», а уехавших за рубеж вместе с семьей на проживание. По мнению губернатора, если у жителя региона есть двойное гражданство, «то пусть [человек] обращается за помощью к той стране, в которой он получил гражданство».

Губернатор предлагает «консервировать» поврежденные жилье и машины уехавших, а вопрос о компенсации рассматривать отдельно, уже после окончания военного конфликта с Украиной.

В мае Гладков заявил, что в регионе фиксируют случаи мошенничества с автомобилями в приграничье ради компенсаций. Со слов губернатора, он лично слышал разговоры жителей, которые оставляли старые машины на улице, надеясь получить выплаты за ущерб при обстрелах.

В 2023 году глава Белгородской области говорил, что элитные дома, пострадавшие от обстрелов, восстанавливать за счет регионального бюджета не будут: «Там богатые люди живут, пусть восстанавливают сами». Гладков сказал тогда, что повышенные обязательства регион берет «в первую очередь перед теми, кто имеет средние и низкие доходы».

Как сообщало областное правительство в апреле, с начала полномасштабного конфликта с Украиной в Белгородской области зарегистрировали более 44 тыс. разрушенных домов и квартир.