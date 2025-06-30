У базы ЦАХАЛ между поселенцами и военными произошли стычки

У базы ЦАХАЛ собрались протестующие против применения оружия для разгона толпы поселенцев, планировавших напасть на палестинскую деревню. Они распылили перцовый баллончик и разгромили машины. Один человек ранен

Вечером 28 июня десятки израильских граждан собрались у входа в штаб-квартиру бригады армии обороны Израиля в Биньямине, это переросло в беспорядки, некоторые из собравшихся напали на сотрудников сил безопасности, распылили перцовый баллончик и разгромили военные автомобили, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильские военные и полицейские прибыли на место, чтобы разогнать собравшихся. По данным ЦАХАЛ, один из мирных жителей был ранен и эвакуирован для оказания медицинской помощи.

«Армия обороны Израиля и полиция Израиля осуждают любой акт насилия в отношении сил безопасности и будут противодействовать любой попытке причинить вред сотрудникам службы безопасности, которые выполняют свой долг по защите израильских гражданских лиц», — подчеркивается в сообщении.

Военные в Биньямине обеспечивают безопасность на границе с палестинской автономией в окрестностях Иерусалима.

The Times of Israel пишет, что сотрудники пограничной полиции применили светошумовые гранаты для разгона митингующих. Издание уточняет, что у военной базы собрались поселенцы, которые выступают против применения боевого оружия для разгона протестующих 28 июня.

Тогда военные прибыли в палестинскую деревню Кафр-Малик, чтобы препятствовать нападению на нее еврейских поселенцев. Последние начали бросать в них камни и напали в том числе на командира батальона, сообщала ЦАХАЛ. Группу разогнали, шестерых человек доставили на допрос в израильскую полицию.

По данным Times of Israel, военные на нападение на них выстрелами в воздух. Протестующие возле базы в Биньямине требовали привлечь к ответственности командира батальона, который руководил разгоном.