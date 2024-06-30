НЛМК сообщил об атаке роя дронов

Новолипецкий металлургический комбинат подвергся атаке дронов, но, по словам представителя комбината, она «ни к чему, кроме роста сварочных работ», не привела

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Беспилотники атаковали Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), но атака оказалась «бессмысленной», заявил ТАСС представитель НЛМК.

«30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела», — сообщил представитель компании — цитирует представителя НЛМК агентство.

Утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над промышленной зоной Липецка. Никто не пострадал.

17 июня на территории НЛМК — предприятия, которое выпускает только продукцию общегражданского назначения, — был также зафиксирован прилет четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Тогда в пресс-службе компании уточнили, что всего с начала 2024 года в четырех атаках на предприятие было задействовано суммарно десять БПЛА, направленных на производственные сооружения. Два дрона были уничтожены до того, как достигли промышленной площадки.