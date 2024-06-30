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Военная операция на Украине ,  
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НЛМК сообщил об атаке роя дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Новолипецкий металлургический комбинат подвергся атаке дронов, но, по словам представителя комбината, она «ни к чему, кроме роста сварочных работ», не привела
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Беспилотники атаковали Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), но атака оказалась «бессмысленной», заявил ТАСС представитель НЛМК.

«30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна, так как ни к чему, кроме роста сварочных работ, не привела», — сообщил представитель компании — цитирует представителя НЛМК агентство.

Утром губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над промышленной зоной Липецка. Никто не пострадал.

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17 июня на территории НЛМК — предприятия, которое выпускает только продукцию общегражданского назначения, — был также зафиксирован прилет четырех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Тогда в пресс-службе компании уточнили, что всего с начала 2024 года в четырех атаках на предприятие было задействовано суммарно десять БПЛА, направленных на производственные сооружения. Два дрона были уничтожены до того, как достигли промышленной площадки.

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Теги
Дарья Лебедева
НЛМК беспилотники БПЛА Липецкая область металлургический комбинат
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