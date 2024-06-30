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Военная операция на Украине ,  
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В Одесской области прогремели взрывы

В Одесской области после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
Взрывы прогремели в районе поселка Затока в центральной части Одесской области, сообщают местные СМИ. Воздушная тревога в настоящее время действует в южных и центральных регионах Украины

В Одесской области спустя десять минут после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Зеркало недели» и «24 канал».

Воздушная тревога в настоящее время действует в южных и центральных регионах Украины, в том числе в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Как позже уточнил корреспондент «Телеграфа», взрывы прозвучали в районе поселка Затока в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Одесская область взрывы Военная операция на Украине
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