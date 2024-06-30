В Одесской области прогремели взрывы
В Одесской области спустя десять минут после объявления воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщают «Зеркало недели» и «24 канал».
Воздушная тревога в настоящее время действует в южных и центральных регионах Украины, в том числе в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Как позже уточнил корреспондент «Телеграфа», взрывы прозвучали в районе поселка Затока в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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