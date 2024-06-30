Bloomberg рассказал, как ученые изучают океан с роскошных яхт

Состоятельные энтузиасты предоставляют свои большие яхты ученым, которые занимаются изучением океана и микроорганизмов, проводя на судах несколько дней. Однако их коллеги напоминают, что яхты — не самый экологичный транспорт

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Ученые используют суперъяхты для изучения океана, пишет Bloomberg со ссылкой на океанографа, старшего преподавателя Эксетерского университета Роберта Брюина и его коллег.

С 2018 по 2020 год Брюин занимался исследованиями микропланктона со 68-метровой яхты «Архимед», тогда принадлежавшей ныне покойному инвестору и меценату Джеймсу Саймонсу.

Сбор сведений с роскошных яхт позволяет заполнить пробелы в исследовательских возможностях, говорится в их статье. Эту точку зрения разделяют Яхт-клуб Монако и йью-йорская Explorers Club. Весной эти организации вручили награду владельцам яхт которые отличились «своей приверженностью защите морской среды».

«Если яхта задействована 365 дней в году, то вместо того, чтобы простаивать, было бы гораздо лучше, если бы она давала положительную отдачу с помощью науки и охраны природы», — сказал агентству основатель американской компании EYOS Expeditions Роб МакКаллум. EYOS занимается подбором и арендой яхт у частных владельцев для ученых, которым нужно провести морские исследования.

«Мы испытываем личное удовлетворение от того, что вносим свой вклад в нечто большее, чем мы сами», — рассказал совладелец калифорнийской страховой компании Том Петерсон, владеющий 24-метровой яхтой «Валькирия». Ежегодно он предоставляет судно на 15-20 дней, часто сотрудничая с Лабораторией акул Калифорнийского государственного университета. Петерсон позволяет исследователям оставаться на борту несколько дней, вместо того, чтобы регулярно тратить полтора часа на путь с берега на яхту и обратно.

Вместе с тем, обычно экологи критикуют использование суперъяхт. Согласно опубликованному в 2019 году исследованию, одна 71-метровая яхта производит в год такой же углеродный след, как примерно 200 автомобилей. В 2021 году ученые обнаружили, что суперъяхты — самый большой источник углеродного следа 20 известнейших миллиардеров.

«Если вы действительно хотите уважать окружающую среду, вы можете просто заняться серфингом», — предложил старший научный сотрудник Французского национального центра научных исследований Грегори Саль. Он не спорит с возможность использовать яхты с научными целями, но считает противоречивым, когда это называют заботой о природе.

Ученые объясняют важность исследований океана проблемой изменения климата. Океаны производят более половины кислорода и являются крупнейшим в мире поглотителем углерода. Они также поглощают треть наших выбросов углекислого газа.