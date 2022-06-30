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Политика ,  
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В бундестаге сообщили о начале сбора данных о притеснениях русских в ФРГ

Фото: Ralph Orlowski / Getty Images
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images

Представители фракции немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» учредили некоммерческую организацию (НКО), которая начала собирать жалобы от граждан на ущемления и гонения против носителей русского языка, а также выходцев из России, сообщил депутат бундестага и уполномоченный фракции по российским немцам Евгений Шмидт в интервью «РИА Новости».

«Меня избрали уполномоченным по работе с российскими немцами. А спустя пару дней после назначения было принято решение о создании НКО, которая бы занималась проблемой дискриминации русскоязычного населения в Германии, оказывала им всеобъемлющую поддержку, в том числе и правовую, а при необходимости доводила бы дела до суда с привлечением своих адвокатов», — рассказал депутат.

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Он уточнил, что в рамках своих обязанностей намерен поддерживать связь с российской общественностью работать с российскими немцами, курировать взаимодействие с медиа и консультироваться по этим вопросам с бундестагом.

По словам Шмидта, который стал заместителем руководителя организации, сейчас новая НКО проходит процедуру регистрации, согласно немецкому законодательству, и открывает счет. Организацию возглавил экс- депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Ойме.

О том, что россияне и русскоговорящие жители ФРГ начали жаловаться на притеснения в начале марта, говорил российский посол в Берлине Сергей Нечаев. Он утверждал, что на горячую линию, запущенную диппредставительством, поступает «поток жалоб».

«Мы наблюдаем в отношении них проявление дискриминации по национальному и языковому принципу. Он затрагивает не только непосредственно граждан России, но и тех людей, которые предпочитают изъясняться на русском языке и используют русский язык как основное средство коммуникации», — отмечал посол.

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Чаще всего, уточнял Нечаев, граждане жаловались на бытовое хулиганство, исключение из учебных заведений, увольнение с работы, были и единичные случаи отказа в медицинском обслуживании.

Теги
Германия НКО русскоязычное население

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