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Выборы в Белоруссии ,  
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Соперник Лукашенко сравнил влияние России и США на законность выборов

Валерий Цепкало выразил надежду на то, что Россия выступит за соблюдение законности на белорусских выборах президента. По его словам, мнение Москвы в этом отношении окажется более весомым, чем США и Европы
Валерий Цепкало
Валерий Цепкало (Фото: @valerytsepkalo)

Один из соперников Александра Лукашенко на президентских выборах Валерий Цепкало заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Белоруссии, чем США или Евросоюз. Об этом он сообщил в эфире программы ЧЭЗ Next на телеканале РБК.

На вопрос, пугает ли белорусскую власть мнение о ней в других странах, Цепкало ответил, что небольшие государства, такие как Белоруссия, очень зависят от мнения о них окружающих государств, а инвестиционный климат напрямую и сильно зависит от репутации.

«Дело даже не в Европе и Америке. Мы надеемся, что будет и позиция российского руководства, которое будет выступать за закон, за то, чтобы эти законы соблюдались в союзном государстве. <...> Мне кажется здесь от позиции России будет очень и очень многое зависеть, я думаю в меньшей степени это будет зависеть от позиции Соединенных Штатов Америки или Европы. Но в целом нужно, конечно, при любой игре надо делать более-менее нормальную мину, чтобы мир тебя воспринимал. Надо показывать видимость хотя бы законных действий для своих граждан», — пояснил Цепкало.

Соперник Лукашенко Валерий Цепкало — РБК: «Происходит деградация всего»
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Валерий Цепкало

Валерий Цепкало — один из трех основных оппозиционеров, боровшихся за право стать кандидатом в президенты Белоруссии. Блогер Сергей Тихановский не смог зарегистрироваться кандидатом на пост президента: в мае ЦИК отказала Тихановскому в регистрации инициативной группы по сбору подписей, так как он отбывал административный арест и не мог подписать необходимые документы. После этого кандидатом в президенты выдвинулась его жена.

Еще один оппозиционер — бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико — был задержан 18 июня и после этого помещен в СИЗО КГБ Белоруссии. Его подозревают в противоправной деятельности. 20 июня Бабарико было предъявлено обвинение. Об этом сообщил его адвокат, однако не уточнил, по какой именно статье.

29 июня стало известно, что в отношении Цепкало началась проверка силами МВД. Проверка проводится по заявлению гражданина Турции, он обвиняет Цепкало в противоправной деятельности.

Авторы: Владислав Гордеев, Мария Лисицына
Теги: Белоруссия, оппозиция, выборы, Александр Лукашенко
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