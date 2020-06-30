Соперник Лукашенко сравнил влияние России и США на законность выборов

Валерий Цепкало выразил надежду на то, что Россия выступит за соблюдение законности на белорусских выборах президента. По его словам, мнение Москвы в этом отношении окажется более весомым, чем США и Европы

Валерий Цепкало (Фото: @valerytsepkalo)

Один из соперников Александра Лукашенко на президентских выборах Валерий Цепкало заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Белоруссии, чем США или Евросоюз. Об этом он сообщил в эфире программы ЧЭЗ Next на телеканале РБК.

На вопрос, пугает ли белорусскую власть мнение о ней в других странах, Цепкало ответил, что небольшие государства, такие как Белоруссия, очень зависят от мнения о них окружающих государств, а инвестиционный климат напрямую и сильно зависит от репутации.

«Дело даже не в Европе и Америке. Мы надеемся, что будет и позиция российского руководства, которое будет выступать за закон, за то, чтобы эти законы соблюдались в союзном государстве. <...> Мне кажется здесь от позиции России будет очень и очень многое зависеть, я думаю в меньшей степени это будет зависеть от позиции Соединенных Штатов Америки или Европы. Но в целом нужно, конечно, при любой игре надо делать более-менее нормальную мину, чтобы мир тебя воспринимал. Надо показывать видимость хотя бы законных действий для своих граждан», — пояснил Цепкало.

Валерий Цепкало — один из трех основных оппозиционеров, боровшихся за право стать кандидатом в президенты Белоруссии. Блогер Сергей Тихановский не смог зарегистрироваться кандидатом на пост президента: в мае ЦИК отказала Тихановскому в регистрации инициативной группы по сбору подписей, так как он отбывал административный арест и не мог подписать необходимые документы. После этого кандидатом в президенты выдвинулась его жена.