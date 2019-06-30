Турция пригрозила атаковать армию Хафтара из-за задержания своих граждан

В Анкаре случившееся в Адждабии назвали актом бандитизма. В Бенгази задержание турок объяснили участие властей Турции во внутриливийском конфликте

Фото: Hamza Turkia / AP

Министерство иностранных дел Турции выпустило заявление, в котором потребовало немедленного освобождения своих граждан, задержанных силами, подчиняющимися генералу Халифу Хафтару в ливийском городе Адждабия. Там указали, что если этого не случится в ближайшее время, то «военными целями станут силы, лояльные правительству в Бенгази, сообщает агентство Bloomberg.

Инцидент в Адждабии в Анкаре назвали актом «бандитизма и пиратства».

Шесть граждан Турции были задержаны на востоке Ливии по подозрению в поддержке центрального правительства в Ливии, которое сторонники Хафтара называют «террористическим», утверждают в Анкаре.

Незадолго до этого в Бенгази потребовали от местных бизнесменов разорвать все связи с турецкими компаниями, объясняя это тем, что президент Реджеп Эрдоган фактически участвует во внутриливийском конфликте, направляя правительственной армии оружие.

Одновременно в окружении Хафтара сообщили об уничтожении турецкого дрона в районе аэропорта Митига возле Триполи.

Армия Хафтара с начала апреля пытается штурмовать Триполи, однако почти за три месяца наступления ей практически не удалось улучшить свои позиции. При этом в центральном правительстве Ливии обвиняют США и ОАЭ в том, что они поставляют оружие Хафтару, которого в Триполи считают мятежником.