КПРФ построит кампанию в регионах на критике пенсионной реформы

КПРФ раскрыла свой план борьбы с повышением пенсионного возраста. При этом коммунисты признают, что их основная идея нереализуема

Иван Мельников (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Критика пенсионной реформы станет центральной темой КПРФ перед сентябрьскими выборами, рассказали РБК в руководстве партии. Коммунисты признают, что идея провести референдум нереализуема, но все равно намерены использовать эту тему.

Теме пенсионной реформы было посвящено и выступление лидера КПРФ Геннадия Зюганова на V пленуме ЦК КПРФ в субботу, 30 июня. О намерении использовать критику повышения пенсионного возраста в качестве ключевой темы кампании перед выборами губернаторов и законодательных собраний регионов в сентябре РБК рассказал первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников.

«Изначально это не планировалось, так как мы не думали, что этот законопроект будет внесен. Но поскольку эта тема на слуху у каждого гражданина страны, конечно, от нее никуда не денешься. Безусловно, она будет одной из центральных», — подчеркнул он.

«Естественно, тема пенсий сейчас становится главной в нашей кампании на всех уровнях. Будем на 100% ее использовать, спасибо власти», — согласился с ним член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин.

По словам Мельникова, КПРФ рассматривает пять способов борьбы с пенсионной реформой. Во-первых, коммунисты намерены добиваться проведения официального референдума в стране, подчеркнул он.

«Во-вторых, начинается общенациональный опрос, сбор подписей против пенсионной реформы», — заметил Мельников.

Также коммунисты намерены проводить агитацию среди населения и организовывать акции протеста против повышения пенсионного возраста. «Плюс наши региональные фракции проводят работу по тому, чтобы отзывы заксобраний регионов на этот законопроект были отрицательными. В некоторых регионах результаты уже есть, так как и в «Единой России» нет единодушия по данному вопросу», — добавил он.

На референдум предлагается вынести следующие вопросы: «Согласны ли вы с повышением возраста, по достижении которого мужчина имеет право на назначение страховой пенсии по старости? Согласны ли вы с повышением возраста, по достижении которого женщина имеет право на назначение страховой пенсии по старости?»

По закону «О референдуме», инициатива его проведения должна принадлежать не менее чем 2 млн граждан России с правом на участие в референдуме, при условии, что на территории одного региона находится место жительства не более 50 тыс. из них. Таким образом, инициативные группы должны быть созданы как минимум в 40 регионах.

Руководство КПРФ считает, что провести его власти коммунистам не дадут, признает Мельников. «Мы тоже не лунатики, понимаем, что нам не дадут провести референдум, потому что его результат очевиден», — соглашается другой член ЦК КПРФ.

«Понятно, что каждый отдельный шаг, возможно, к результату не приведет, но совокупность этих шагов создает определенную атмосферу в обществе», — заключил Мельников.

Помимо этой темы, коммунисты намерены критиковать повышение цен на бензин, увеличение НДС, а также будут добиваться поддержки детей войны, рассказал член ЦК КПРФ Александр Ющенко.

О планах поэтапного повышения возраста ухода на пенсию Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Для мужчин возраст выхода на пенсию в итоге должен повыситься до 65 лет (сейчас 60) и для женщин — до 63 лет (сейчас 55).

В сентябре состоятся выборы глав 26 субъектов России, еще в 16 регионах пройдет голосование за членов заксобраний. Как ранее писал РБК, впервые КПРФ не будет выдвигать своих кандидатов в губернаторы сразу в нескольких регионах — в Новосибирской и Омской областях, Красноярском и Алтайском краях.​