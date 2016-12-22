Кудрин вошел в совет при президенте по противодействию коррупции

Владимир Путин включил председателя Счетной палаты Алексея Кудрина в совет при президенте по противодействию коррупции. Указ опубликован на портале правовой информации.
Помимо Кудрина, в совет вошли помощники президента Анатолий Серышев и Дмитрий Шальков. При этом из совета были исключены вице-премьер Татьяна Голикова, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и бывший помощник президента Евгений Школов.
Бывший глава совета по противодействию коррупции Константин Чуйченко остался в совете.
Алексей Кудрин был назначен председателем Счетной палаты в мае 2018 года.
Президентский совет по противодействию коррупции создан в 2008 году. Среди задач организации — подготовка предложений президенту, касающихся борьбы с коррупцией, и координация работы органов власти по данным вопросам.