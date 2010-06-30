В.Матвиенко будет выдвинута на третий срок

Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко может быть переизбрана на третий срок. Об этом журналистам рассказал председатель городского Законодательного собрания и секретарь политсовета регионального отделения партии "Единая Россия" Вадим Тюльпанов.

По его словам, партия намерена выдвинуть В.Матвиенко на следующий срок. Это произойдет в декабре 2011г., когда будет завершаться срок полномочий губернатора.

Сама В.Матвиенко еще в 2008г. заявила, что не собирается оставаться главой Санкт-Петербурга после 2011г. В интервью двухлетней давности она заявляла, что два года - достаточный срок для реализации программ и планов. "После восьми лет теряется острота восприятия", - заявила тогда губернатор.

В.Матвиенко возглавила администрацию Санкт-Петербурга в октябре 2003г., победив во втором туре выборов. На губернаторском посту она сменила Владимира Яковлева, который перешел на работу в правительство.

Выпускница Ленинградского химико-фармацевтического института В.Матвиенко долгое время работала в комитетах ВЛКСМ и КПСС. В начале 1990-х она работала на дипломатической службе, а в 2003-м была полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе.