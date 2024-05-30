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В Гонконге за «заговор» осудили 14 человек, пытавшихся стать депутатами

В Гонконге осудили 14 человек за «заговор» с целью победить на выборах
Подсудимых обвинили в «заговоре с целью подрыва власти» из-за неофициальных праймериз перед выборами в парламент. По версии прокуроров, после избрания в заксобрание они хотели парализовать правительство
Люди ожидают решения у здания суда
Люди ожидают решения у здания суда (Фото: Vernon Yuen / NurPhoto / Reuters)

Коллегия судей по национальной безопасности Гонконга вынесла вердикт по резонансному делу в отношении 47 оппозиционных активистов, которых обвиняли в «заговоре с целью подрыва государственной власти», сообщает The Guardian. Судьи признали виновными 14 подсудимых.

Еще в отношении двух суд вынес оправдательный приговор. Все 16 подсудимых, чьи вердикты были оглашены 30 мая, заявляли о своей невиновности. Еще 31 активист ожидает приговора, они признали вину.

Всех 47 оппозиционных активистов арестовали в начале 2021 года в рамках масштабной полицейской операции, в которой приняли участие 1 тыс. силовиков. По версии следствия, все они вступили в сговор с целью парализовать работу Законодательного совета Гонконга, заняв там более половины мест и впоследствии накладывая вето на понятие бюджета. Тем самым оппозиционеры планировали «создать ситуацию, при которой глава исполнительной власти уйдет в отставку, а правительство перестанет функционировать», заявлял министр по вопросам безопасности Джон Ли.

В частности, в июле 2020 года подсудимые провели неофициальные и, с точки зрения стороны обвинения, незаконные праймериз с целью отобрать сильнейших кандидатов, способных обойти политиков из прокитайских партий. 14 человек, которых суд признал виновными 30 мая, — это организатор праймериз и 13 кандидатов, включая бывших депутатов Лёна Квок-хуна, Лама Чхёк-тина, Хелену Вонг и Рэймонда Чана. Мера наказания будет оглашена позже. Некоторым из них может грозить пожизненное тюремное заключение.

Гонконг решил отказаться от слов «корона» и «губернатор» в законах
Политика
Фото:Chen Yongnuo / China News Service / ТАСС

Дело 47 оппозиционеров стало крупнейшим судебным процессом с момента принятия Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП, китайский парламент) закона о нацбезопасности в Гонконге в 2020 году. Правовой акт был направлен на недопущение подстрекательства, терроризма и вмешательства внешних сил в дела административного района. В частности, закон предусматривал пожизненное заключение за сепаратизм, совершение теракта и сговор с иностранными силами, угрожающий национальной безопасности Китая.

В марте 2024 года парламент Гонконга принял собственное законодательство, расширяющее полномочия местных властей по борьбе с «внешним вмешательством» и «антикитайским влиянием». Новый закон ввел 39 новых преступлений против национальной безопасности, включая госизмену, мятеж, саботаж, шпионаж, разглашение гостайны и другие. За госизмену и мятеж предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного тюремного заключения.

Великобритания передала Гонконг под суверенитет КНР в 1997 году. Город стал первым административным районом Китая в рамках политики «одна страна, две системы», гарантирующей городу автономию до 2047 года.

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Гонконг Китай оппозиционер
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